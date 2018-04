Ta niecodzienna historia rozpoczęła się w Nysie, gdzie sędzia Roman B. przez kilkadziesiąt lat orzekał. W 2014 roku 30-letnia wtedy Monika K. wystąpiła do sądu rodzinnego o zasądzenie alimentów na rzecz córki Leny. Sprawę miał prowadzić 61-letni dziś B. W sposób wyjątkowy podszedł do swoich obowiązków. Zaczął umawiać się z kobietą na prywatne spotkania, podpowiadał jej, co ma mówić, by dostać jak najwyższe świadczenia, kazał jej zrezygnować z pełnomocnika.

Podczas jednego z ostatnich spotkań chciał z kobietą przejść na „ty” i próbował ją objąć. Monika K. zrozumiała, że zachowanie sędziego odbiega od przyjętych norm. Postanowiła szukać pomocy gdzie indziej i skontaktowała się z dziennikarzami, którzy pomogli jej spotkania nagrać. Sprawa trafiła do prokuratury. W 2016 roku skierowała ona akt oskarżenia przeciwko sędziemu do Ząbkowic Śląskich. Sąd rejonowy, choć uznał, że Roman B. jest winny zarzucanego mu czynu, to ze względu na jego małą szkodliwość umorzył postępowanie na okres próby dwóch lat. Od wyroku odwołał się prokurator i sprawa trafiła po raz pierwszy do apelacji.