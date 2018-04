1 ZDJĘCIE MIECZYSŁAW MICHALAK

Po raz kolejny Wrocław przegrał w walce o tytuł Zielonej Stolicy Europy, nie dostaliśmy się nawet do finału. Dla nikogo nie było to zaskoczeniem. Bo co to za zielona stolica, w której w zabytkowym parku wycina się zbyt dużo drzew i gdzie urzędnicy nawet nie wiedzą, ile dziesiątek tysięcy trujących pieców mamy.

Może lepiej zatem wystartować w tych konkursach, w których naprawdę mamy szansę? Np. w rywalizacji na Czarną Stolicę Smogu. Poziom trującego pyłu PM2,5 sięgnął u nas w lutym nawet 700-800 proc. normy. Doszło wtedy do niesamowitej kumulacji tytułów: dwa dni po wygraniu konkursu Best European Destination (który wyklikali dzielni wrocławscy internauci) znaleźliśmy się w czołówce smogowego portalu Airvisual, pokonując nawet trujące swych mieszkańców na potęgę miasta chińskie. Przy okazji magistrat uczciwie zapracował na tytuł Strusia Roku. Dopiero po epizodzie smogowym, gdy pyły już opadły, okazało się, że miejski profil na FB może informować o poziomie zanieczyszczeń, zaś dyrektor Jacek Sutryk banował na Twitterze osoby pytające o smog.