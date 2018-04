„Najdzielniejszy” ma już swoje lata (został napisany w 1965 r.), ale pierwszy raz wystawiono go w operze. Penderecki zdradził w rozmowie z Anną S. Dębowską, że lubił pisać dla dzieci, bo czuł jakby wracał na moment do dzieciństwa: „ Siadałem na trzy godziny i utwór był gotowy, podczas gdy inni męczyli się przez trzy miesiące”.

Jako młody kompozytor utrzymywał się z pisania ilustracji muzycznych do sztuk wystawianych w teatrach lalkowych i pytany o wzór na utwór dla tak młodych melomanów, stwierdził: „Było dla mnie jasne, że musiało to być napisane przystępnie i że skali 12-tonowej w tych ilustracjach nie użyję, bo dzieci uciekłyby z teatru”. I opera dziecięca została napisana tak przystępnie, że dzieci po skończeniu spektaklu śpiewały na ulicy popisową arię Stracha na Wróble: „Stoję przy drodze na jednej nodze”. Faktycznie, muzyka Pendereckiego i tekst Ewy Szelburg-Zarembiny przyklejają się do słuchacza jak plaster i długo nie puszczają.