Marcin Nałęcz-Niesiołowski, dyrektor Opery Wrocławskiej, o powrocie do planów jej rozbudowy mówił na łamach „Wyborczej” we wrześniu ubiegłego roku. – Jeśli chcemy pokazywać coraz więcej coraz lepszych spektakli, potrzebujemy przestrzeni na próby solistów, chóru, orkiestry, baletu. Ale też powierzchni magazynowej, której opera nie ma – korzystamy z zewnętrznego magazynu, co się wiąże ze skomplikowaną logistyką – tłumaczył, przygotowując już wówczas przetarg na tę inwestycję.

W środę 18 kwietnia Opera Wrocławska ogłosiła go. Pod ziemią na tyłach parkingu powstaną pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne, magazyny dekoracji i rekwizytów, które będą dostępne dla zwiedzających, a także otwarta dla wszystkich biblioteka multimedialna. Wejście do nich ma być umiejscowione w dwóch szklanych pawilonach na poziomie terenu.