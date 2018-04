Egzamin gimnazjalny 2018 już na półmetku. O godz. 9 uczniowie trzecich klas gimnazjów zasiedli do części przyrodniczej. Jakie były pytania i zadania? Czy trudno było udzielić odpowiedzi? Komentarze są różne.

Egzamin gimnazjalny 2018 - co było?

Testy przyrodnicze na egzaminie gimnazjalnym 2018 za nami. Gimnazjaliści mieli 60 minut, by rozwiązać zadania z chemii, biologii, fizyki i geografii. Dla jednych egzamin był banalny. - Nawet, gdy ktoś się nie uczył, to na pewno zrobiłby część zadań, odczytując odpowiedzi z wykresu czy treści - komentują Maciek, Szymon i Aleks ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Gimnazjalnymi przy ul. Jeleniej we Wrocławiu. - Na początku trochę się stresowaliśmy, ale jak zobaczyliśmy sam test to już nie. Czasu nam wystarczyło, a nawet zostało za dużo - mówią chłopcy.

Dla innych wcale nie był prosty. - Miałam nadzieję, że część przyrodnicza będzie łatwiejsza - komentuje Iza, uczennica trzeciej klasy gimnazjum. Nie jest zadowolona z tego, jak napisała część przyrodniczą. - Ten egzamin, na razie, poszedł mi zdecydowanie najgorzej, bo był dość trudny, szczególnie z biologii i chemii, choć to moje ulubione przedmioty - żali się.