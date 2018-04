Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaskarżenie ustawy dekomunizacyjnej do Trybunału Konstytucyjnego zapowiedział w styczniu. To była jego reakcja na decyzję wojewody dolnośląskiego, który zdekomunizował bulwar prof. Stanisława Kulczyńskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki. Dutkiewicz uznał ją za skandaliczną, bo prof. ma znakomitą kartę jako rektor wrocławskich uczelni i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ale także dlatego, że nowelizacja przepisów ustawy zabrała samorządom jedną z elementarnych kompetencji - nazewnictwo ulic.