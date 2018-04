Rada miejska w Jeleniej Górze nie odwołała Rafała Szymańskiego z PiS z funkcji szefa komisji kultury. Wniosek o to, złożony przez grupę radnych, był reakcją na internetowy wpis Szymańskiego. Na początku kwietnia polityk wziął udział w dyskusji o prawie do aborcji i poradził jednej z kobiet, by „swoją macicę wyrzuciła do kibla, bo chyba i tak jej się nie przyda”.

– Ta wypowiedź nie licuje z godnością radnego – tłumaczył powód zwołania sesji nadzwyczajnej w tej sprawie Miłosz Kamiński. – Jest mi wstyd, bo z jednej strony mamy radnego, za którym stoi partia rządząca nagradzająca swoich działaczy za taką aktywność, a z drugiej – obywatelkę. Ona nie ma się jak obronić przed taką agresją.

– Ale to ona go sprowokowała, a my szukamy winy w radnym – irytował się Zbigniew Ładziński, który w 2014 r. mandat zdobył z listy SLD. – Wystarczy nazwisko wpisać w internecie i zobaczyć, kim ona jest.