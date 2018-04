Kamerę zamontowano w Tesco przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu w pomieszczeniu biurowym na zapleczu sklepu. Odkrył ją jeden z pracowników, sprawą zajął się już działający w sieci sklepów związek zawodowy Solidarność.

– Wysłaliśmy pismo do zarządu Tesco w Krakowie z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Pracownicy mają świadomość, że są monitorowani w sklepie i hali sprzedaży. Ta kamera była jednak zamaskowana, a to narusza dobra osobiste pracowników, którzy być może wystąpią do sądu. Po konsultacjach z naszym prawnikiem otrzymaliśmy opinię, że takie działanie pracodawcy jest nieprawidłowe. Pracownicy o każdej kamerze powinni zostać poinformowani – mówi Beata Michajluk, zastępca przewodniczącej NSZZ Solidarność Tesco, region Dolny Śląsk.

CZYTAJ TEŻ: Tygrys zagryzł pracownika zoo we Wrocławiu. Niedopełnienie obowiązków? Sąd wydał wyrok

O ukrytą w pomieszczeniu biurowym kamerę zapytaliśmy w biurze prasowym Tesco. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że „jest ona od kilku tygodni nieaktywna”, a została zamontowana, aby „pomóc wyjaśnić i potwierdzić pewne wątpliwości dotyczące podejrzenia nadużyć”. Firma nie odpowiedziała natomiast na pytanie, czy pracownicy byli poinformowani o instalacji sprzętu.