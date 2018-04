Tylko trzy miasta walczą nadal o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2020: belgijska Gandawa, fińskie Lahti i portugalska Lizbona. W ubiegłym roku, kiedy również nie dostaliśmy się do drugiego etapu, znalazło się w nim pięć miast.

– Gratuluję ścisłym finalistom. Od początku naszych starań deklarowałem, że będziemy walczyć do skutku – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

– Idąc za przykładem miast, które wielokrotnie ubiegały się o tytuł Zielonej Stolicy Europy, zbieramy siły, aby jeszcze lepiej przygotować kolejną aplikację. Zależy nam na zieleni w mieście, na przyjaznym transporcie i na zrównoważonym rozwoju - dodaje Dutkiewicz.

Decyzja będzie należeć jeszcze do obecnego prezydenta, bo termin składania aplikacji najprawdopodobniej będzie upływać w październiku.

– Ubiegamy się o tytuł Zielonej Stolicy Europy, ponieważ zależy nam na realnych zmianach we Wrocławiu. Dlatego nie poddajemy się i konsekwentnie będziemy dążyć do tego, aby Wrocław był coraz bardziej zielonym i przyjaznym miejscem do życia – podkreśla Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.