Inwestycja o wartości 12,4 mln zł netto potrwa do końca sierpnia tego roku.

- Wybudujemy nowe stanowisko postojowe dla samolotów na płycie do odladzania o wymiarach 80 na 80 metrów, drogi kołowania oraz infrastrukturę towarzyszącą z oświetleniem nawigacyjnym odpowiednie dla lotniska z II kategorią ILS. Przemalujemy oznakowanie poziome w granicach inwestycji - wymienia Ewa Bałdyga, rzeczniczka prasowa Starbag. Prace będą się odbywać podczas normalnej eksploatacji i użytkowania lotniska.

Będą latać na czas

Rozbudowa istniejącej płyty do odladzania o drugie stanowisko to jedna z kluczowych inwestycji Portu Lotniczego Wrocław na ten rok. Według szacunków, w 2018 roku wrocławskie lotnisko obsłuży ponad 3,2 mln pasażerów, co oznacza ok. 10 proc. wzrost rok do roku.

- We Wrocławiu rośnie nie tylko liczba pasażerów, operacji lotniczych, ale i liczba przewoźników bazujących u nas swoje samoloty - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław. - Bazy operacyjne rozwija tu Ryanair i Wizz Air. To oznacza, że każdego ranka, w szczycie operacyjnym, wrocławskie lotnisko musi obsłużyć ponad 10 maszyn, które w okresie od października do marca, kiedy nocą temperatura spada poniżej zera, często wymagają odladzania.