Do tragicznego wydarzenia we wrocławskim ogrodzie zoologicznym doszło we wrześniu 2015 roku podczas sprzątania wybiegu drapieżników. Zwierzęta zwabia się do klatek (zazwyczaj jedzeniem), a gdy są już w nich zamknięte, pracownicy mogą oczyścić teren. Te czynności, ze względów bezpieczeństwa, zwykle wykonują dwie osoby - jedna asekuruje drugą. W dniu tragedii na wybiegu pracował Stanisław U. i 58-letni Ryszard P. Był on doświadczonym pracownikiem zoo, tygrysami opiekował się od wielu lat, procedury związane ze sprzątaniem wybiegu przechodził wielokrotnie. Okazało się jednak, że drzwi klatki samca tygrysa sumatrzańskiego nie zostały prawidłowo zamknięte. Zwierzę zaatakowało mężczyznę błyskawicznie, nie miał on szans na obronę.

