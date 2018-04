Budynek znajduje się na tyłach Pasażu Grunwaldzkiego, u zbiegu ul. Mikołaja Reja i Skłodowskiej-Curie. Na terenie dawnego targowiska zbudowała go spółka Echo Investment. Oddała go do użytku pod koniec 2016 roku. Wprowadziły się tam: Onet Group, City Space, PPG Deco, Smith & Nephew, a także Centrum Medyczne Synexus.

- Nobilis jest dobrze zlokalizowany, świetnie zaprojektowany i wybudowany, dlatego udało się nam do niego zaprosić stabilnych i renomowanych najemców – chwalił Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment, sprzedając budynek funduszowi Catalyst Capital.