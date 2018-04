44 ZDJĘCIA Browary Wrocławskie (mat. inwestora)

Osiedli nad Odrą powstaje we Wrocławiu coraz więcej. Sporo jest też adaptacji historycznych obiektów. Mieszkania w dawnym Browarze Piastowskim to więc żaden wyjątek, a idą jak świeże piwo. Dlatego Archicom wprowadza do sprzedaży trzy kolejne budynki.