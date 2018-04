1 ZDJĘCIE Mecenas Olgierd Grodziński przekonuje, że między mężczyznami doszło do bójki (UJ)

Po 10 tys. zł kaucji mają wpłacić mężczyźni, których prokuratura podejrzewa o pobicie dwóch pilotów: Krzysztofa M. i jego kolegi Radosława P. Jeśli nie wpłacą pieniędzy, trafią do aresztu - tak zdecydował we wtorek sędzia Jerzy Menzel z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Tymczasem obrona przekonuje, że to nie było pobicie, tylko bójka między 12 żołnierzami i 3 cywilami.