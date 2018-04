Podczas niedzielnego meczu piłkarzy Śląska Wrocław z Sandecją Nowy Sącz doszło do bulwersującej sytuacji. W 72. minucie tego pojedynku hiszpański pomocnik Śląska Sito Riera brutalnie sfaulował Pawło Ksionza, ukraińskiego zawodnika rywali. Arbiter spotkania Piotr Lasyk ukarał zawodnika wrocławian żółtą kartką, a jako że wcześniej Riera został już napomniany żółtą kartką, to w efekcie ujrzał czerwoną i musiał opuścić boisku.

Piłkarz zaatakował sędziego

Wściekły piłkarz nie zgadzał się z decyzją arbitra. I celowo tak wstawał z murawy boiska, że zbliżył swoją głowę do twarzy Lasyka, a w pewnym momencie czołem lekko uderzył sędziego meczu. Całe zdarzenie uchwyciły kamery telewizji Canal+, która transmituje spotkania polskiej ekstraklasy piłkarskiej.

– Sytuacja była ewidentna, bo sędzia poczuł dotyk gracza Śląska. Nie był to agresywny atak, ale jednak do zdarzenia doszło. Wiem, że arbiter Lasyk wszystko to opisał w pomeczowym protokole – mówi Zbigniew Przesmycki, prezes Polskiego Kolegium Sędziów PZPN.