Igor w Skalpelu, wraz z Marcinem Cichym, od 2000 roku tworzył z sampli miks nu jazzu, trip-hopu, downtempo i tanecznych rytmów. Sample brali z płyt jazzowych z lat 60. i 70. W 2004 roku wydali album „Skalpel”, po roku „Konfusion”, w 2006 roku dostali Paszport „Polityki”. Zajęli się potem działalnością solową, a Igor współtworzył m.in. skład Evorevo.

Od 2010 roku wydaje płyty jako Igor Boxx. Pierwsza to industrialny „Breslau” z 2010 roku, potem wyszły „Last Party In Breslau” i „Dream Logic”, na których rządzą electro, nu jazz, downtempo i trip- hop. „Delirium” z 2015 roku to psychodelia, dub, punk z lat 70., orkiestrowe sample, elektronika, jazz i hip-hop (w 2014 roku Skalpel wydał płytę „Transit”).

„Fyodor” inspirowany jest Fiodorem Dostojewskim. Aby „wyczuć” płytę, warto wiedzieć, że był on m.in. skazany na śmierć i zesłany na Syberię, miał padaczkę, był hazardzistą, szukał spokoju w mistycyzmie, a z kobietami mu się różnie układało. Sporo z tego zawarł w powieściach, opowiadaniach i nowelach. Boxx dźwiękowo zilustrował jego dzieje i twórczość, ale też odniósł się do ikon popkultury.