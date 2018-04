Neon „INFO WUWA” został na razie tylko na chwilę ustawiony na dachu, żeby sprawdzić, czy pasuje. Ale za trzy, cztery tygodnie okrągła przybudówka galeriowca przy ul. Tramwajowej 2 będzie gotowa, nawet meble zostaną ustawione.

Napis na rodzie przy ul. Kopernika MIECZYSŁAW MICHALAK

– Dopiero wtedy ogłosimy przetarg, bo chcemy, żeby potencjalni ajenci zobaczyli urządzony już lokal. Musi być dopracowany w każdym szczególe, bo to wizytówka Wuwy – mówi Grażyna Adamczyk-Arns, prezes Wrocławskiej Rewitalizacji. – Oprócz punktu informacyjnego może tu być na przykład mała gastronomia, ale nie chcemy na razie nic narzucać, czekamy na propozycje.

Wuwa to 12 budynków stojących do dziś między ulicami: Wróblewskiego, Tramwajową, Dembowskiego, Zielonego Dębu i Kopernika. Wybudowano je w 1929 roku na wystawę „Mieszkanie i miejsce pracy” („Wohnung und Werkraum ausstellung”). Bardzo udaną, bo Wuwa przeszła do historii architektury, choć była przedsięwzięciem lokalnym.

Została zorganizowana z dala od głównych ośrodków nowoczesnej architektury, wyłącznie za pieniądze miasta, a do udziału w niej zaproszono jedynie architektów z Wrocławia. Pokazano zarówno domy luksusowe, jak i mieszkania przeznaczone dla rodzin o niskich dochodach. Na uwagę zasługują szczególnie dom wspólnota Adolfa Radinga (dawny akademik Pancernik, Tramwajowa 2b), którego mieszkańcy mieli żyć w kolektywie, oraz dom dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw Hansa Scharouna (dziś hotel przy ul. Kopernika 9).

Galeriowiec, którego częścią jest dziś „INFO WUWA”, został gwiazdą wystawy. Mieszkania w nim są niewielkie, dwanaście po 48 m kw. i sześć po 60 m kw., dostępne z galerii, co pozwoliło zredukować powierzchnię przeznaczoną na komunikację. Zaprojektowali go Paul Heim i Albert Kempter, a wybitny architekt Ernst May twierdził nawet, że to najlepiej zaprojektowany budynek Wuwy, perfekcyjnie dopracowany we wszystkich szczegółach.

– Przybudówka to jeden z tych perfekcyjnych szczegółów, ma tylko 34 m kw., ale przyciąga wzrok – mówi Adamczyk-Arns.

Będzie przyciągać jeszcze bardziej, kiedy otoczenie zostanie uporządkowane, a obskurny kiosk w sąsiedztwie – zdemontowany. Jesienią 2016 r. zaczęła się rewitalizacja przestrzeni wspólnych osiedla i do końca tego roku prace warte ok. 6,6 mln zł zostaną skończone: wyremontowane chodniki, zamontowane nowe oświetlenie, nowe ławki i kosze na śmieci, a przede wszystkim zieleń jak w projekcie z 1929 r. Bo z sześciu modelowych osiedli, które Werkbund pozostawił w Europie (w Stuttgarcie, Brnie, Zurychu, Wiedniu, Pradze i Wrocławiu), wrocławskie wyróżniało się m.in. zielenią.

– Urządzenie miejskich terenów zielonych stanowiło odrębny dział wystawy. Pokazano wzorcowe ogrody o prostych geometrycznych planach, przydomowe i ogólnego użytku. Układ osiedla został tak zaaranżowany, żeby zapewnić domom swobodny dostęp do słońca, powietrza i zieleni – tłumaczy dr Jadwiga Urbanik, autorka znakomitej monografii Wuwy.

W 2011 r. miasto uruchomiło pierwszy w Polsce program ratowania całego zespołu architektury modernistycznej. Prywatni właściciele domów wchodzących w skład osiedla mogą występować o dofinansowanie z budżetu nawet 70 procent kosztów remontu elewacji, wymiany okien i ogrodzenia, więc dużo się udało zrobić. Odrestaurowana została m.in. prywatna willa Moshamera przy ul. Zielonego Dębu 21, odbudowano spalone w 2006 r. przedszkole Heima i Kemptera, wyremontowano galeriowiec, a teraz lifting przechodzi dom Gustava Wolfa przy Tramwajowej 2a, zaprojektowany dla ośmiu rodzin, jeden z większych obiektów Wuwy.

– Pod koniec roku zostanie także urządzony przed budynkiem Wolfa tzw. plac architektów – opowiada Adamczyk-Arns. – Stanie na nim 16 betonowych ławek, na których odciśnięte zostaną krótkie biogramy architektów i informacje dotyczące wystawy. Żebyśmy pamiętali, kto wprowadził Wrocław do historii architektury.