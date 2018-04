Jego znajomi pojechali na dwutygodniowy off road do Gruzji. Z czasem postanowili jednak omijać część miejscowości. Zakładali bowiem, że wjeżdżając gdzieś, tylko przenocują i pojadą dalej, tymczasem zostawali na dwa, trzy dni, ponieważ byli zapraszani od domu do domu na kolejne uczty.

– Gruzja kojarzy się Polakom głównie z turystyką. Chcemy pokazać, że jest to także kraj, w którym warto zainwestować – zaznacza Stanisław Raźniewski.

Kraj różnorodności

Do Gruzji pierwszy raz pojechał kilka lat temu. – Gruzja kulturowo ma wiele kolorów i są to raczej jasne przyjazne dla oka barwy. Jak w każdym obrazie, występują również kontrasty. Właśnie ta różnorodność połączona z wyjątkową serdecznością Gruzinów od samego początku mnie zauroczyły – mówi.

Pozorny chaos np. w organizacji ruchu na drogach, nie zawsze równe krawężniki w zderzeniu z zapierającymi dech w piersiach widokami, czy potencjałem biznesowym jego zdaniem tracą na znaczeniu. Ponieważ Gruzja nie jest państwem, gdzie życie poukładane jest do końca jak w szwajcarskim zegarku. – Ma to swoje wady, ale moim osobistym zdaniem więcej w tym uroku, a biznesowo potencjału do działań. Oczywiście, przy pierwszym kontakcie wymaga to oswojenia i otwartości.