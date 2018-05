Jego znajomi pojechali na dwutygodniowy off road do Gruzji. Z czasem postanowili jednak omijać część miejscowości. Zakładali bowiem, że wjeżdżając gdzieś, tylko przenocują i pojadą dalej, tymczasem zostawali na dwa, trzy dni, ponieważ byli zapraszani od domu do domu na kolejne uczty.

– Gruzja kojarzy się Polakom głównie z turystyką. Chcemy pokazać, że jest to także kraj, w którym warto zainwestować – zaznacza Stanisław Raźniewski.

Kraj różnorodności

Do Gruzji pierwszy raz pojechał kilka lat temu. – Gruzja kulturowo ma wiele kolorów i są to raczej jasne przyjazne dla oka barwy. Jak w każdym obrazie, występują również kontrasty. Właśnie ta różnorodność połączona z wyjątkową serdecznością Gruzinów od samego początku mnie zauroczyły – mówi.

Pozorny chaos np. w organizacji ruchu na drogach, nie zawsze równe krawężniki w zderzeniu z zapierającymi dech w piersiach widokami, czy potencjałem biznesowym jego zdaniem tracą na znaczeniu. Ponieważ Gruzja nie jest państwem, gdzie życie poukładane jest do końca jak w szwajcarskim zegarku. – Ma to swoje wady, ale moim osobistym zdaniem więcej w tym uroku, a biznesowo potencjału do działań. Oczywiście, przy pierwszym kontakcie wymaga to oswojenia i otwartości.

Podczas swojej pierwszej podróży do Gruzji czas spędził głównie w Tbilisi – stolicy kraju. Duże wrażenie zrobiła na nim historyczna dzielnica Abanotubani z łaźniami siarkowymi oraz znajdujący się w centrum wodospad. Bardzo malownicze miejsce na wieczorny spacer.

Ale ważne było dla Raźniewskiego, że Gruzja to jeden z najlepiej rozwijających się krajów w swojej części świata, z rocznym wzrostem PKB na poziomie 5 proc (2017 r.). W raporcie Banku Światowego, który ma zachęcać kraje do poprawy warunków otoczenia biznesowego – Doing Business 2018 – zajęła wysokie 9. miejsce. Dla porównania Polska zajęła 27. miejsce. Jeżeli zaś chodzi o raport Economic Freedom, to Gruzja uplasowała się na miejscu 13. (Polska na 45.).

Wiarygodność partnerów

Na studia Raźniewski wybrał Stosunki Międzynarodowe na UWr. – Na pierwszym roku studiów śmialiśmy się z kolegami, że nie ma aż tylu ambasad na świecie, co nas na roku. To był świetny czas – wspomina.

Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w rodzinnej kancelarii prawnej. A pierwszym poważnym biznesem, który nauczył go – jak sam przyznaje – pokory, dyscypliny finansowej, odporności na stres, był hurtowy handel surowcami do recyklingu. Doświadczenia wykorzystał w kolejnych projektach.

Studiując, poznał wspólnika i współtwórcę izby Marcina Rutowicza, z którym po kilku latach od ukończenia studiów wspólnie stworzył i prowadził biznes w Gruzji.

– Marcin jako pracownik i specjalista Komisji Europejskiej od kilku lat badał klimat inwestycyjny Gruzji. Zawsze interesował się tym kierunkiem świata ze względu na fascynację historią i kulturą tamtego regionu. Wraz z Marcinem po kilku rozmowach uznaliśmy, że zrealizujemy projekt biznesowy – opowiada Stanisław Raźniewski.