W marcu ubiegłego roku ulice Nowego Dworu zamieniły się w mapę z gry Counter Strike. Po osiedlu biegało trzech mężczyzn, jeden z nich - Adrian C. strzelał z repliki rewolweru, której Amerykanie używali w czasie wojny secesyjnej. Kupił ją w sklepie. Nie trzeba mieć na nią pozwolenia.

W poniedziałek mężczyzna stanął przed sądem. Gdy tłumaczył śledczym, jak to się stało, że trafił Damiana G. w brzuch, mówił, że wykonał taki ruch, jak w grze "CS" wykonuje się myszką, "gdy ma się dobrego skila" [umiejętności zdobywane w grze Counter Strike - red]. - Strzela się z zamachu ręki. Zrobiłem zamach i o coś się zahaczyłem. Chyba o krawężnik. Moje ciało zostało przekręcone i wtedy strzeliłem. Ale strzeliłem po ziemi, żeby odeprzeć atak - opisywał.

A zaczęło się od tego, że 21 marca 2017 r. pod koła roweru Adriana C. wpadł pies. - Nie wiedziałem, co się stało. Rower mi się zablokował, wyciągnąłem przed siebie ręce, by upadając, nie połamać kręgosłupa - opowiadał w poniedziałek w sądzie 43-letni oskarżony. Gdy podniósł się z ziemi, zobaczył, że pod rower wpadł mu pies. - Nie kopnąłem go, tylko odsunąłem nogę - twierdzi.

Co innego ustalili śledczy. - Rowerzysta w pewnym momencie kopnął psa. Powyższe zdarzenie z nieznacznej odległości obserwowali wracający do domu z przystanku autobusowego Damian G. i Krzysztof M. Ten drugi poruszony zaistniałą sytuacją podszedł bliżej, chcąc udzielić pomocy właścicielowi psa i samemu zwierzęciu - opisywała sprawę po postawieniu mężczyźnie zarzutów prokurator Małgorzata Klaus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W kierunku Adriana C. i właściciela psa ruszył też Damian G. - Gdy zobaczyłem, że w moim kierunki idzie dwóch mężczyzn, przestraszyłem się i zacząłem uciekać - przekonywał przed sądem Adrian C.

Rowerzysta Adrian C. oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Na Nowym Dworze strzelał z rewolweru. Na zdjęciu poszkodowany Damian G. UJ

Jego zdaniem Krzysztof M. miał w ręce metalowy przedmiot. - Myślałem, że to nóż - mówił, tłumacząc, dlaczego wyciągnął broń. - Krzyknąłem standardowe "Stój, bo strzelam" - opowiadał, podkreślając, że jest dobrym strzelcem, ma "wyrobione instynkty strzeleckie" i przygotowanie do tego, by nosić broń, bo oddał "300-400 strzałów z tego rewolweru na strzelnicy".

Twierdzi, że oddał strzał w powietrze, wtedy rewolwer się zaciął. On znów zaczął uciekać, wykręcił numer na policję. Wtedy Krzysztof M. odpuścił, ale Damian G. ruszył za nim. - Relacjonowałem funkcjonariuszowi dyżurnemu na żywo, co się dzieje. To była transmisja live. Mówiłem policjantowi, że zostałem napadnięty, że mam broń i będę strzelał - opowiada.

Sytuacja na chwilę się uspokoiła, Damian G. też zaczął odchodzić. Wtedy Adrian C. postanowił wrócić po swój rower. - Szkoda mi go było, miesiąc wcześniej ukradziono mi poprzedni - tłumaczy.

Damian G. miał wtedy podnieść rower, wyrwać z niego siodełko i rzucić pojazdem w kierunku Adriana C. Ten znów wystrzelił. - Celując, powiedział "teraz cię odpier..... śmieciu". Ja się zamachnąłem, on się odchylił, ręka z pistoletem mu się osunęła i wystrzelił - mówił na jednym z pierwszych przesłuchań Damian G. W poniedziałek w sądzie już nie pamiętał, jak to dokładnie było. - Minął rok - tłumaczył i dodawał, że nie słyszał, by rowerzysta mówił "stój, bo strzelam", jego zdaniem na pewno niemal cały czas krzyczał "spier...., bo cię zajebię".

Mężczyźni jeszcze chwilę się kłócili. Damian G. wyrwał kij podtrzymujący drzewko i ruszył z nim w kierunku Adriana C. Ten znów oddał strzał, jak twierdzi w powietrze.

Po wszystkim mężczyźni rozeszli się do domów. W łazience okazało się, że Damian G. ma dziurę w brzuchu, a mocz oddaje razem z krwią. W szpitalu okazało się, że dziura w brzuchu to rana postrzałowa, a mężczyzna ma uszkodzoną ścianę pęcherza moczowego.

Prokuratura oskarża Adriana C. o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna uważa, że się bronił, a całe oskarżenie jest spiskiem i zemstą prokuratury i policji, z którymi już wcześniej miał do czynienia. Podczas wywiadu środowiskowego śledczy ustalili, że sąsiedzi boją się Adriana C. i uważają, że jest on nieobliczalny, ma zainteresowania pirotechniczne, konstruował ładunki wybuchowe, a przed Euro 2012 próbował zrobić podkop pod wrocławskim lotniskiem. Mężczyzna wszystkie te zarzuty próbował przed sądem obalić. Twierdzi też, że nie chciał zabić. - W moim przekonaniu działałem w obronie koniecznej. Jakbym chciał zabić, to celowałbym w głowę lub tułów - mówi.

Adrianowi C. grozi 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. W poniedziałek sąd uchylił jego areszt. Na następnej rozprawie mężczyzna będzie odpowiadał z wolnej stopy.

W procesie wezmą udział też lekarze ze szpitala przy Borowskiej, gdzie trafił Damian G., biegły z zakresu balistyki oraz biegli psychiatrzy, bo Adrian C. wcześniej leczył się psychiatrycznie.