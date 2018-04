Trudno się nawet dziwić, że pijackie refleksje Fiodora (Dariusz Bereski) na temat postępowania z kobietami, budzą taki aplauz widowni. Do zbrodni w „Braciach” według Melskiego pewnie wcale by nie doszło, gdyby nie te przeklęte baby.

Jednak u Melskiego zadziwia skuteczność, z jaką odziera portrety Gruszeńki (Beata Śliwińska), Katarzyny Iwanowny (Justyna Jeleń) czy Lizy (Alicja Baran) z empatii spojrzenia Dostojewskiego, który widział je jako ofiary uwikłane w społeczne reguły i ekonomię.

Gdyby nie to, że „Bracia” trwają 3,5 godziny, można by ten spektakl potraktować jako sporządzony z dystansem ekstrakt z Dostojewskiego. Jest tu solidna porcja alkoholu wzmacniająca duchowe rozterki, kilka rozpalonych młodych głów, konflikt między wiarą a rozumem, namiętność i zbrodnia. Wszystko to osadzone w klasycznym kostiumie i scenografii Małgorzaty Żak (jej sztywność burzą jedynie wielkie, inspirowane rosyjskimi ikonami płótna).