To anonimowa grupa, która dwa tygodnie temu w centrum Legnicy postawiła „Pomnik Czystości Narodu”, którego głównym elementem była duża, żółta, dmuchana kaczka. Konstrukcja stanęła na placu Słowiańskim w miejscu, z którego kilka dni wcześniej w ramach dekomunizacji usunięto Pomnik Wdzięczności symbolizujący polsko-radzieckie braterstwo broni.

Pomnik „Kaczki Myjki” stał ledwie 40 minut, bo został wypatrzony przez operatora monitoringu. Funkcjonariusze drogówki, którzy przyjechali na miejsce, „zaaresztowali” kaczkę i próbowali upchnąć ją w radiowozie. Bezskutecznie, bo dmuchana zabawka była zbyt duża. Do pomocy wezwali więc posiłki, które przetransportowały kaczkę do miejscowej palmiarni.

W wypowiedziach dla mediów przedstawiciele policji, opisując zdarzenie, mówili o „konstrukcji gumowo-kartonowej”.

W sprawie „Pomnika Czystości Narodu” w Legnicy trwa śledztwo, ale policji wciąż nie udało się odnaleźć autorów happeningu.

– Czynności trwają – mówi Iwona Król-Szymajda, rzecznik legnickiej policji.

Funkcjonariusze muszą przesłuchać świadków i przejrzeć monitoring. A członkom Aktywnej Legnicy chcą postawić zarzut z paragrafu 63a kodeksu wykroczeń, który mówi, że „kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Policja złożyła już wizytę urzędnikom Zarządu Dróg Miejskich, a dyrektor Łukasz Puchalski musiał potwierdzić, że zarządza placem i nie było jego zgody na ustawienie tam Pomnika Czystości Narodu.

– Ale szkody żadnej nam nie wyrządził – zaznacza dyrektor.

Aktywna Legnica po aresztowaniu pomnika rozwiesiła w Legnicy plakaty z hasłem „uwolnić kaczkę”. Natomiast w Gdańsku przeprowadzono akcję, podczas której domagano się uwolnienia legnickiej kaczki. Włączył się w nią muzyk, artysta, satyryk Krzysztof Skiba, niegdyś związany z Pomarańczową Alternatywą.

– Solidaryzujemy się z Kaczką Myjką, którą policja zatrzymała w Legnicy bez podania przyczyny. Przypominam, że w czasach PRL milicja goniła krasnoludki. A władza, która goni krasnoludki, musi upaść. Tamta upadła. Władza, która zamyka gumowe kaczki, też nie wygląda zbyt poważnie – mówił Skiba.

Aktywna Legnica już ma pomysł, co można zrobić z „konstrukcją gumowo-kartonową”. Aktywiści chcą wystawić ją na aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zwycięzca licytacji będzie musiał odebrać kaczkę z komisariatu policji.

Rozmowa z przedstawicielem grupy Aktywna Legnica/Żółta Alternatywa

Agnieszka Dobkiewicz: – Wszyscy chcą wiedzieć, kim jesteście? [rozmowa przeprowadzona przy pomocy internetowego komunikatora – przyp. red.]

Aktywna Legnica: – W Polsce jest tak, że łatwiej powiedzieć, kim nie jesteśmy. Nie jesteśmy z PO, PiS, Nowoczesnej, KOD, SLD, Razem czy jakiejkolwiek innej formacji politycznej. Nie jesteśmy też przeciwko nim. Jeśli już, to występujemy przeciw głupocie i bufonadzie. Chcemy ożywić debatę publiczną, pokazać, że nie ma jedynie słusznych świętych prawd. Nie podoba nam się polska polityka. Zarówno obóz rządzący, jak i opozycja, które w swych groteskowych pozach są coraz bardziej oderwane od rzeczywistości, realnych potrzeb ludzi. Chcemy spuścić z tego rozdętego balonu powietrze niczym policjanci z naszej kaczki.

Dlaczego się nie ujawniacie?

Podczas akcji stawiania Pomnika Czystości Narodu postanowiliśmy pozostać anonimowi, żeby uwaga opinii publicznej zanadto nie skupiła się na nas samych. Wbrew opinii, że finansuje nas lobby żydowsko-lewacko-arabsko-liberalno-feministyczno-brukselskie, wszyscy pracujemy. Mamy swoje życie prywatne, zawodowe, społeczne.

Szuka was policja, grożą wam kary, w najgorszym wypadku, nawet więzienia.

Policji chcemy bardzo podziękować, bo aresztując pomnik Kaczki Myjki, pomogła w rozpropagowaniu akcji niczym dobra agencja PR. Wiemy, że legnicka policja chciałaby jak najszybciej znaleźć „nieznanych sprawców”, ale wiemy też, że większość normalnych policjantów chętnie by o tej historii zapomniała. Administrator terenu, na którym stanął pomnik, nie pali się do ścigania nas, nie było powodów, które uzasadniały tę żenującą interwencję mundurowych. A przy okazji, to policja „aresztując” pomnik kaczki, nie miała przecież wiedzy, czy nie stanął na podstawie jakiegoś zezwolenia. A gdyby była to praca znanego artysty? Ciekawe, czy policjanci z takim zaangażowaniem interweniowaliby, gdybyśmy postawili pomnik kury lub konia? Słyszeliśmy, że ślady zebrano nawet z ustnika Kaczki Myjki. Paranoja skropliła się na suficie i kapie.

Może chodzi o to, że ta kaczka, to jest kaczor?

Płeć kaczki dla nas nie jest ważna, choć z całą pewnością jest ważna dla policjantów. Im się wszystko z czymś lub kimś kojarzy. To trochę jak w żarcie o szeregowcu. Porucznik pyta: „Z czym wam się kojarzy muszka i szczerbinka w karabinie?”. Odpowiedź: „Z dupą, panie poruczniku”. Porucznik: „A dlaczego z dupą?”. Szeregowiec: „Bo mi się wszystko z dupą kojarzy, panie poruczniku”. Nic na to nie poradzimy, możemy powtórzyć tylko, że nie każda kaczka jest polityczna.

A nazwa Pomnik Czystości Narodu z czym jest związana?

Wpisała się w nurt dumy narodowej i wstawania z kolan, chcieliśmy zwrócić uwagę, że te kolana i sumienia mogą być trochę brudne i wymagają umycia. Pomysł zrodził się spontanicznie, gdy przeczytaliśmy informację, że 80 proc. legniczan jest przeciwnych rozbiórce Pomnika Wdzięczności, ale mimo to został zburzony. My byliśmy za ewentualnym jego przerobieniem, uzupełnieniem o tablice wyjaśniające trudną historię miasta, a nie prymitywną demolką.

Aktywna Legnica/Żółta Alternatywa nawiązuje w swoich działaniach do aktywności Pomarańczowej Alternatywy z czasów PRL?

Bez akcji legnickich policjantów nasz skromny happening nie odniósłby sukcesu tak, jak bez interwencji milicji obywatelskiej happeningi Pomarańczowej Alternatywy nie byłyby tak znane i udane. Takie kompromitacje zapisują się w historii. A dzięki pewnemu „Kulsonowi” do języka powszechnego wejdzie z pewnością określenie „konstrukcja kartonowo-gumowa”, bo tak nieporadnie nazwano nasz pomnik.

Gumowa kaczka stała się symbolem oporu wobec głupoty i bezmyślności władzy, choć wszystko jest na wesoło, bez martyrologii i kombatanctwa. Co do Pomarańczowej Alternatywy to oczywiście chcemy nawiązywać do jej tradycji. Jasne, że czasy są inne, ale ten brak dystansu, służenie władzy, a nie ludziom są niezależne od epoki. Bo jeśli dziś aresztuje się kaczkę i ściga „nieznanych sprawców”, to do jakiej śmieszności policja posunie się jutro?

Solidarność z aresztowaną okazały inne miasta w Polsce, jesteście zaskoczeni taką reakcją?

Zgłosił się do nas Krzysztof Skiba, dla nas ważna postać kontrkultury lat 80. ubiegłego wieku, z propozycją, że zostanie ambasadorem Żółtej Alternatywy w Trójmieście. Żółtą Alternatywę może tworzyć każdy w swoim mieście, do czego zachęcamy. W każdej „Legnicy” w Polsce może być grupa ludzi, która weźmie z nas przykład i zrobi coś po swojemu. Były już parasolki, była rewolucja goździków, teraz czas na żółtą kaczuszkę. Czyż to nie uroczy, a zarazem silny i rozpoznawalny symbol? Niech żółte kaczki trafią na biurka, za szyby samochodów, do domów i miejsc publicznych. Niech będą symbolem walki z brakiem poczucia humoru i staną się znakiem lekko ironicznego podejścia do obecnej rzeczywistości. Naszym hasłem jest „Śmiech wrogom Ojczyzny”. I będziemy się tego trzymać. Uwolnić kaczkę!