W miniony piątek na rondzie Legnica Północ zmieniła się organizacja ruchu i kierowcy mogą już dojechać Kochlic. 7 maja S3 zostanie wpięta do autostrady A4, a konsorcjum dwóch firm Budimex i Ferrovial Agroman, która buduje 22 km odcinek z Legnicy do Lubina, przyznaje, że walczy z czasem, by inwestycję skończyć 15 czerwca, czyli zgodnie z terminem.

– Jeżeli zdążymy, nie będzie to oznaczało, że dokładnie za dwa miesiące budowanym przez nas odcinkiem przejadą kierowcy – mówi Piotr Borcoń, kierownik budowy z Budimexu. – Decyzję o otwarciu trasy dla ruchu, podejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA terminu żadnego nie zdradza, także postępu prac na 14-km fragmencie S3 z Lubina do Polkowic, gdzie pod koniec ubiegłego roku roboty stanęły przez konflikt wykonawców – konsorcjum firm Salini i Pribex. I mimo że po miesiącu wrócili na budowę, to opóźnienie jest znaczne, o czym w styczniu poinformował wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz, odpowiadając na interpelację dolnośląskich posłów PiS. „Data zakończenia robót z uwzględnieniem opóźnień jest określana na dzień 30 marca 2019 r.” – napisał.