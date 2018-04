Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków, tworzeniu fałszywych dowodów, zatajaniu dowodów niewinności, a w konsekwencji na bezprawnym pozbawieniu wolności Tomasza Komendy.

W tej sprawie zostali już przesłuchani najbliżsi Tomasza Komendy, a w piątek zeznania złożył on sam. W budynku prokuratury spędził kilka godzin, odpowiadając na pytania śledczych. - Ta sytuacja jest dla naszej rodziny bardzo stresująca. Tomek był zmęczony, ale cieszy się, że ma to już za sobą - mówi Teresa Klemańska, mama Tomasza Komendy.

Jak ustaliła "Wyborcza" błędów, które doprowadziły do skazania Tomasza Komendy, było kilka. Śledczy uwierzyli Dorocie P., która zeznała, że rozpoznaje Tomasza na portrecie pamięciowym. Zeznała również, że chłopak jeździł do Miłoszyc, gdzie doszło do zbrodni i powiązała go ze zgwałconą i zamordowaną 15-letnią Małgosią. Kobieta była jednak oszustką, czego policja wtedy nie sprawdziła. Czy za jej zeznaniami stał ktoś jeszcze, tego na razie nie wiadomo - śledczy szukają odpowiedzi na to pytanie.