1 ZDJĘCIE SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. To tam trafił pobity pilot (TOMASZ PIETRZYK)

Pilot wojskowy Krzysztof M. w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak został pobity przez trzech mężczyzn. Jednym z podejrzanych jest Wiktor B., lekarz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, do której to placówki trafił pobity mężczyzna.