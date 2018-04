Obok Zakopanego, które zajęło pierwsze miejsce, Karpacz i Szklarska Poręba były najpopularniejszymi ośrodkami zimowymi – to właśnie w tych miastach podróżni z Polski najczęściej szukali noclegów. Goście dopisali również w Krynicy-Zdrój i Szczyrku, które zamykają pierwszą piątkę najpopularniejszych kierunków. Najgorętszym regionem sezonu jednak okazał się Dolny Śląsk – leży tu aż sześć z dziesięciu najpopularniejszych w ostatnim sezonie ośrodków zimowych – ranking zamykają Polanica-Zdrój, Świeradów-Zdrój oraz Duszniki-Zdrój.

Analiza powstała na podstawie wyszukiwania hoteli na Kayak.pl między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku dla podróży planowanych między 15 stycznia a 25 lutego 2018. Jednak również latem popularność Karpacza, Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry jest duża.

Karpacz – u stóp Śnieżki

Zimowa stolica naszego regionu nie bez powodu posługuje się hasłem „Karpacz zawsze górą”. Jeżeli nie do Zakopanego, to koniecznie do Karpacza – tak myślą Polacy wybierający się na zimowy urlop.