Dzień był szczególny, 13 kwietnia minęła 76. rocznica jednej z deportacji, do getta tranzytowego w Izbicy.

Ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie

– W transporcie znalazł się 64-letni wrocławski kupiec Walter Sober, który z żoną Charlotte mieszkał przy Gartenstrasse (ul. Piłsudskiego) – opowiadał dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia. – Z Izbicy trafił najprawdopodobniej do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie został zamordowany. W zbiorach tamtejszego muzeum zachowała się przywieszka do bagażu, zrobiona z mankietu koszuli, na której Walter Sober wypisał swoje dane. Niepozorny ślad wielkiego dramatu.

MIECZYSŁAW MICHALAK

Przed dojściem Hitlera do władzy wrocławska gmina żydowska liczyła ok. 25 tys. członków, nie licząc ogromnej rzeszy Żydów zasymiliowanych, których rodziny przeszły na chrześcijaństwo.

Byli elitą miasta, odnosili sukcesy w handlu, bankowości, kulturze, nauce i polityce. Bogacili się, otwierali szkoły, budowali szpitale i świątynie. Wrocławska szkoła rabinacka była najlepsza w Europie.

Zginęli prawie wszyscy, którzy nie zdążyli uciec.

– W 1990 r. spotkałem w Brazylii Frederica Cohna, który opuścił Breslau w 1937 r. Był synem przemysłowca, ojciec miał zakład odbiorników radiowych w Dzierżoniowie, znany po wojnie jako Diora – opowiadał przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ossowski. – Zobaczyłem w jego mieszkaniu znane i drogie mi widoki: sztychy Ratusza, mostu Grunwaldzkiego, budynku Uniwersytetu. Spędziliśmy kilka wieczorów, opowiadając sobie o dawnym i współczesnym Wrocławiu. Trzy lata później Frederico Cohn przyjechał do Wrocławia i wtedy ja zostałem jego kierowcą, a on moim przewodnikiem. Poznawałem znowu moje miasto i dorobek jego żydowskich mieszkańców, co było wspaniałą wyprawą w przeszłość.

Ale nie wszyscy mieli tyle szczęście, co Frederico, który dożył prawie stu lat. W transportach odchodzących z Nadodrza były dzieci, między innymi ośmioletnia Suzanne i trzyletnia Tamara Cohn. Ich bratanica, dr Tamar Cohn Gasit odsłaniała wczoraj tablicę upamiętniającą deportację.

– 21 listopada 1941 r. mój dziadek Willy Cohn, razem z żoną Trudi i córkami, zostali o świcie wyciągnięci z łóżek i przewiezieni do dużej sali restauracji koło dworca Nadodrze, a kilka dni później już nie żyli – opowiadała dr Tamar Cohn Gazit.

Willy Cohn był historykiem i stał się kronikarzem zagłady wrocławskich Żydów, prowadząc od 1933 r. dzienniki (wyszły osiem lat temu po polsku), które przed deportacją udało mu się ukryć w bezpiecznym miejscu. Ale sam został wywieziony do Kowna na Litwie.

Pasażerowie pociągu z dworca Nadodrze stanęli nad dołami przed murami Fortu IX. A pułkownik SS dr Karl Jaeger napisał raport o „wspaniałym strzelaniu” i stosach martwych ciał zakopanych w dołach: 1155 kobiet, 693 mężczyzn i 152 dzieci. Wśród nich był Willy Cohn, jego żona Trudi i ich córki. – Mój tato zastanawiał się, co jego ojciec czuł, widząc naprzeciwko pluton niemieckich żołnierzy. On, dumny żołnierz, weteran I wojny światowej, odznaczony za męstwo Żelaznym Krzyżem. Czy coś krzyknął? A może nic nie powiedział? A ja nie mogę znieść myśli o tym, co musiała czuć jego żona Trudi i małe córki – mówiła Tamar Cohn Gazit.

Wszyscy obecni na uroczystości podkreślali, że tablica na Nadodrzu – wspólny projekt Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Śląskiego w Goerlitz, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz Fundacji Bente Kahan – ma być nie tylko hołdem składanym ofiarom okrutnej polityki nazistów, ale także przestrogą i lekcją dla kolejnych pokoleń.

– Słabnie działanie szczepionki II wojny światowej – przestrzegał Aleksander Gleichgewicht, przewodniczący wrocławskiej Gminy Żydowskiej. – Musimy zadbać o pamięć.