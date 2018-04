– Mamy świetne wyniki w zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej u pacjentów z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz astmy wymagającymi hospitalizacji. Jeszcze kilka lat temu nie było dla nich ratunku, teraz możemy im przedłużyć życie o wiele lat – mówi dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Niestety, szpital mieści się w starym budynku i warunki leczenie są trudne. Pacjenci przebywają w ciasnych salach z obdrapanymi ścianami. Teraz z pomocą programu ministerialnego i Urzędu Marszałkowskiego, do którego należy szpital, Pododdział Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego zostanie wyremontowany. W sumie na ten cel zostanie przekazanych ponad 1,1 mln zł, z czego 366 tys. zł będzie kosztował sprzęt, a 772 tys. zł modernizacja sali.

– To kolejny krok naszego województwa w walce ze smogiem. W tym wypadku pieniądze pozwolą radzić sobie z konsekwencjami zanieczyszczenia powietrza – mówił podczas podpisania umowy przekazującej szpitalowi pieniądze Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

– Główną przyczyną obturacyjnej choroby płuc jest palenie papierosów, ale też coraz większy wpływ na pogorszenie stanu chorych ma także smog.

Od momentu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza do poważnych klinicznie zaostrzeń POChP i astmy upływa od 1 do 7 dni. Najwięcej pacjentów mamy w okresie zimowym, kiedy przez wiele dni z rzędu utrzymują się wysokie stężenia gazów i pyłów zawieszonych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że bez czasochłonnych i kosztownych akcji wymiany prywatnych kotłów, ograniczenia ruchu samochodowego oraz szerokich akcji edukacyjnych, problem smogu nie będzie rozwiązany jeszcze przez wiele lat. Dlatego miejsce takie jaka sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej jest szczególnie potrzebna – tłumaczy dr Beata Chmielowicz-Frontczak.

Na pododdziale może maksymalnie przebywać jednocześnie ośmiu pacjentów. Ta liczba po remoncie się nie zwiększy, chorzy będą mieli jednak bardziej komfortowe warunki. Zwykle terapia na sali nieinwazyjnej wentylacji trwa ok. dwóch tygodni i jest przeprowadzana w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia.

Remont rozpocznie się w czerwcu i potrwa ok. dwóch miesięcy. – Nie możemy rozpocząć go teraz, ponieważ remontujemy już oddział chorób wewnętrznych – tłumaczy Małgorzata Stasiewicz, z-ca dyrektora ds. lecznictwa. Te wszystkie remonty to tylko działania doraźne. W planach jest wybudowanie szpitala na Złotnikach, w którym znajdą się oddziały z DCO i DCCP. Ten jednak powstanie dopiero za ok. 5 lat.