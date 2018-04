W minionym tygodniu – po zakończeniu zasadniczej części sezonu Energa Basket Ligi Kobiet – ogłoszono wyniki głosowania na najbardziej wartościową koszykarkę (MVP) oraz najlepszą piątkę tej części rozgrywek. Wyboru dokonywali trenerzy pracujący w naszej ekstraklasie.

Polki tłem dla rywalek

Każdy typował najlepszą piątkę pierwszej części sezonu oraz podawał trzy typy w klasyfikacji na najbardziej wartościową zawodniczkę. Zastrzeżenie było jedno – trener nie mógł głosować na zawodniczkę ze swojej drużyny. Po typowaniu podliczono punkty.

W drużynie mistrzyń kraju Ślęzie Wrocław polskie koszykarki (od lewej): Zuzanna Sklepowicz i Klaudia Sosnowska głównie siedzą na ławce rezerwowych fot. Paweł Kucharski

Wyniki głosowania nie zaskakują – w najlepszej piątce sezonu są same zagraniczne koszykarki: Amerykanki i Nigeryjki. Nie ma żadnej Polki. Najwięcej głosów – 5 – z naszych zawodniczek uzyskała Julie McBride, Amerykanka, która ma polskie obywatelstwo.

Oprócz McBride docenione zostały jeszcze Paulina Misiek – zdobyła 4 głosy oraz Agnieszka Skobel z trzema głosami. Pięć innych koszykarek – w tym Agnieszka Kaczmarczyk ze Ślęzy Wrocław – otrzymało po jednym głosie. Niektóre tylko dlatego, że Dejan Kovacević, szkoleniowiec Widzewa Łódź, głosował tylko na Polki.

W klasyfikacji na najbardziej wartościową zawodniczkę (MVP) ligi triumfowała Alysha Clark, Amerykanka (mająca także obywatelstwo Izraela) z CCC Polkowice, przed Amerykanką Sharnee Zoll-Norman ze Ślęzy Wrocław. Obydwie zdobyły po 17 głosów.

Trzecia była Julie McBride, Amerykanka z polskim obywatelstwem z Artego Bydgoszcz, a za nią Hiszpanka Leonor Rodriguez z Wisły Kraków oraz Amerykanka Kahleah Copper z Basketu Gdynia.

Tendencja, w której Polki nie odgrywają wielkiej roli w naszych drużynach, utrzymuje się od kilku lat. I z każdym rokiem jest coraz gorzej. Tym bardziej że zgodnie z przepisami w czasie meczu w każdym zespole musi występować tylko jedna koszykarka z polskim paszportem. I większość szkoleniowców – poza nielicznymi wyjątkami – stawia na lepsze zawodniczki zagraniczne.

W Ślęzie, która jest mistrzem Polski, kluczowymi koszykarkami są Amerykanki: Sharne Zoll-Norman i Marissa Kastanek, Holenderka Kourtney Treffers, Serbka Tijana Ajduković oraz Łotyszka Elina Dikeoulakou. Z Polek ważnym ogniwem ekipy jest przede wszystkim reprezentantka Agnieszka Kaczmarczyk. Pozostałe Polki są istotnym, ale raczej uzupełnieniem zespołu. A niektóre praktycznie nie wstają z ławki rezerwowych.

Gwiazdy koszykarskiej Ślęzy Wrocław, od lewej Amerykanki Marissa Kastanek i Sharne Zoll-Norman oraz Łotyszka Elina Dikeoulakou. fot. Paweł Kucharski

Bardzo źle szkolimy

Dlaczego tak się dzieje? Czy Polki nie potrafią grać w koszykówkę?

– Wielkim naszym problemem jest szkolenie. Musimy powiedzieć to wprost: w Polsce słabo szkolimy młode zawodniczki – podkreśla Mariola Pawlak, była dwukrotna srebrna medalistka mistrzostw Europy w 1980 i 1981 r., legendarna koszykarka Ślęzy Wrocław. – Powstaje sporo Akademii Koszykarskich, ale już na tym etapie popełniamy błędy w selekcji. Bo często cieszymy się już tylko z samego faktu, że wyrwiemy dzieciaka sprzed komputera, a mniej jest ważne, czy taka dziewczynka czy chłopiec w przyszłości może profesjonalnie grać w koszykówkę. Gorzej, że nie potrafimy szkolić na kolejnych etapach. Są koszykarskie SMS-y, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale niewiele z tego wynika, gdyż wychowane tam zawodniczki mają problem z zaistnieniem w zawodowej koszykówce na poziomie ekstraklasy. Więc najczęściej grają w zespołach z I ligi, ale nie rozwijają się sportowo. A trenerom z ekstraklasy nie opłaca się szkolić koszykarek, gdyż wolą, jak klub zatrudni ukształtowane, dobre zagraniczne zawodniczki. Szkoleniowcy są rozliczani z wyniku, więc przede wszystkim chcą osiągnąć sukces. I dla nich najważniejsze jest, aby mieć w drużynie dobre koszykarki, nieważne, czy będą to Polki – analizuje Pawlak.

W prestiżowej kobiecej Eurolidze Polskę w ostatnich latach reprezentują głównie CCC Polkowice oraz Wisła CanPack Kraków. Na przykładach tych drużyn dobitnie widać, że są one budowane w oparciu o klasowe zagraniczne koszykarki, mające za sobą grę w amerykańskiej WNBA oraz silnych klubach europejskich. W Polkowicach jest to możliwe, gdyż klub finansuje miliarder Dariusz Miłek oraz bardzo bogata gmina.

Wielki kryzys reprezentacji

To, że mało Polek występuje w drużynach klubowych, przekłada się bezpośrednio na poziom naszej reprezentacji. Nigdy nie byliśmy światową potęgą w koszykówce kobiet, ale w historii zdarzały się piękne chwile i sukcesy. W 1999 r. Polki wywalczyły mistrzostwo Europy, a w 1980 oraz 1981 r. nasze koszykarki były wicemistrzyniami kontynentu.

Mecz Artego Bydgoszcz - Ślęza Wrocław w 2016 roku. Od lewej: Nikki Greene (Ślęza), Denesha Stallworth (Artego), Sharnee Zoll-Norman (Ślęza) ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ

Niestety, w ostatnich latach kadra prezentuje się fatalnie. W 2015 r. na mistrzostwach Europy zajęliśmy 19. miejsce. Teraz jest jeszcze gorzej, gdyż zaledwie rozpoczęły się eliminacje do kolejnych finałów ME w 2019 r., Polska szybko straciła szanse na zakwalifikowanie się do tego turnieju. Znacznie lepsze okazały się od nas Turcja oraz Białoruś.

Mariola Pawlak tłumaczy, dlaczego tak się dzieje: – Kryzys polskiej koszykówki kobiecej przypomina błędne koło. Reprezentacja kraju nie odnosi sukcesów, bo Polki praktycznie w żadnym klubie nie odgrywają pierwszoplanowych ról i mało grają. Nie mamy gwiazd, świetnych koszykarek, może poza doświadczoną Kobryń, która zakończyła już karierę w drużynie narodowej. Wszystkie te problemy przekładają się na poziom reprezentacji. Niestety, w ostatnich czasach naszej kadrze zdarzało się przegrywać mecze z rywalkami z państw, w których nie wiedziałam, że kobiety grają w koszykówkę – zaznacza była koszykarka.

Kobieca reprezentacja nie odnosi sukcesów, więc nie wzbudza zainteresowania sponsorów, kibiców oraz mediów. Nie mamy wielkich gwiazd, koszykarek – jak choćby przed laty Małgorzata Dydek czy niedawno Agnieszka Bibrzycka – na których mogłaby się wzorować młodzież, więc niewiele dziewcząt chce uprawiać tę dyscyplinę sportu.

Czy jest jakieś wyjście z tego kryzysu, marazmu?

Mariola Pawlak:

Niestety, problem pogłębia się, gdyż władze Polskiego Związku Koszykówki nie mają pomysłu, jak uzdrowić tę dyscyplinę. Potrzeba planu, promocji dyscypliny, sensownego projektu szkoleniowego

Jednak naszą koszykówką, zarówno na poziomie centralnym, jak i w wielu województwach, rządzą głównie sędziowie. Uważam, że to powinno się zmienić. Zdecydowanie więcej do powiedzenia powinni mieć trenerzy i to oni mogliby dać pozytywny impuls, który wyprowadziłby nas z kryzysu - kończy Pawlak.

******

GŁOSY TRENERÓW

Najlepsza piątka sezonu 2017/18

Sharnee Zoll-Norman (USA, Ślęza Wrocław); Alysha Clark (USA/Izrael, CCC Polkowice); Kahleah Copper (USA, Basket 90 Gdynia); Temitope Fagbenle (USA/W. Brytania, CCC); Uju Ugoka (Nigeria, AZS Lublin)

Najbardziej Wartościowa Zawodniczka (MVP) 2017/18

Alysha Clark (USA/Izrael, CCC); Sharnee Zoll-Norman (USA, Ślęza) – 17 głosów

Julie McBride (USA/Polska, Artego Bydgoszcz) – 13 głosów

Leonor Rodriguez (Hiszpania, Wisły Kraków) – 8 głosów

Kahleah Copper (USA, Basket Gdynia) – 7 głosów

Jennifer O’Neill (USA, Artego), Agnieszka Skobel (Polska, Energa Toruń) – 3 głosy

Alexis Hornbuckle (USA, Energa), Paulina Misiek i Aleksandra Pawlak (Polska, AZS Gorzów) Dragana Stanković (Serbia/Bośnia, Artego) – 2 głosy

Temitope Fagbenle (USA/W. Brytania, CCC), Anna Makurat (Polska, Basket) – 1 głos