Od momentu, gdy znana w stolicy ekipa pojawiła się we Wrocławiu, nie minął nawet rok. Kanapki przyjęły się nieźle, ale ponieważ wybór konceptów kanapkowych i burgerowych jest tutaj naprawdę duży, właściciele postawili na coś ambitniejszego. Przyszedł nowy szef kuchni, zaczęły się testy, a ich skutkiem jest wywrócona do góry nogami karta dań. Bułki stanowią w niej mały procent. Z hitów dobrze znanych dotychczasowym bywalcom pozostała ta z ozorem, chociaż w innej wersji – zmienionymi warzywami i sosem (29 zł).

Z lokalnych gospodarstw korzysta już naprawdę sporo restauracji wrocławskich. Także Pogromcy mocno na to postawili. Dlatego w karcie znajdziemy sery ze Ślubowa i Wańczykówki, kiszonki od Sznajderów, wędliny z masarni Władysława Łyczka. Szef kuchni sam wypieka też chleby. To te produkty stanowią siłę przystawek, do tej pory w kamienicy Rynek 22 niewidzianych.