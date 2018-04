Wprawdzie w ub. piątek rada powiatu PO dała byłemu prominentnemu politykowi PiS rekomendację do startu w wyborach, ale ta decyzja partię podzieliła. Kontestujący skupiają się wokół Zdrojewskiego, obecnie eurodeputowanego. We Wrocławiu jest wciąż jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków, pamiętanym przede wszystkim jako wieloletni prezydent miasta, pierwszy po 1990 roku. Choć w Platformie nigdy nie zbudował wokół siebie liczącej się frakcji, z jego głosem struktury liczą się ze względu na jego osobistą popularność wśród mieszkańców.

Samorządy - tłusty polityczny kąsek, z którym PiS się nie upora - Jerzy Stępień w "Temacie dnia" o 27 latach samorządności

Żal do Schetyny

– Na piątkowe głosowanie Bogdan nie dotarł, bo spóźnił mu się samolot. Miał jednak przygotowane mocne wystąpienie, w którym krytykował to, że Ujazdowskiego ogłoszono bez żadnych konsultacji. Że centrowym wyborcom Platformy we Wrocławiu trudno będzie zaakceptować kandydata konserwatystę. Ironicznie komentował, że być może zyskałby poparcie w Toruniu – opowiada jeden z lokalnych polityków Platformy.

Zdrojewski ma mieć również żal do Grzegorza Schetyny o to, że podczas rozmów z szeregowymi członkami PO przewodniczący partii miał się powoływać na rzekome poparcie Zdrojewskiego dla Ujazdowskiego. To miało przekonać niezdecydowanych w Platformie.

CZYTAJ TEŻ: Jacek Sutryk będzie kandydował na prezydenta Wrocławia? "Nie lubię przegranych projektów"

Nie było to jednak skuteczne, bo na konwencji kandydata w ostatnią sobotę zabrakło wielu wrocławskich działaczy. Nie wzięli w niej udziału nie tylko Zdrojewski i senator Barbara Zdrojewska, ale również np. wrocławskie radne Renata Granowska i Agnieszka Rybczak. By stworzyć wrażenie jedności i zapełnić salę (wystąpienia transmitowane były w internecie), ściągnięto za to do Wrocławia działaczy z Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

Sam Zdrojewski na razie milczy. Ale jak słyszymy od naszych informatorów, nieoficjalnie grupa przeciwna kandydaturze Ujazdowskiego rozważa nawet odejście z partii. – Platformę chcieli opuścić już w poprzedni wtorek, gdy na konferencji w Warszawie Schetyna zapowiadał rekomendowanie Ujazdowskiego jako kandydata. A potem próbował przekonywać Zdrojewskiego, że dziennikarze przekręcili jego słowa – słyszymy od kolejnego z naszych rozmówców.

Exodus został jednak póki co wstrzymany.

Możliwe scenariusze

– Do Bogdana pielgrzymują teraz różni ludzie, którzy szukają w nim wsparcia. Na razie z tych rozmów niewiele wynika, a możliwych scenariuszy jest bardzo dużo – mówi osoba współpracująca ze Zdrojewskim.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kolejna obietnica Ujazdowskiego. Znów w kontrze do Dutkiewicza [WIDEO]

W jednym ze scenariuszy Zdrojewski miałby nawet położyć na stole swoją kandydaturę, pod warunkiem, że Platforma wycofałaby się z Ujazdowskiego. To jednak mało prawdopodobne rozwiązanie, bo Zdrojewski dotąd wykluczał start w wyborach na prezydenta Wrocławia i był zdecydowany na przedłużenie swojej obecności w Parlamencie Europejskim.

Inny scenariusz, o którym słychać w otoczeniu europosła, zakłada, że zaangażowałby się on w kampanię Jacka Sutryka, obecnego dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta. Wszystko wskazuje na to, że wystartuje on w wyborach z poparciem ustępującego prezydenta Rafała Dutkiewicza, ale być może także Nowoczesnej i SLD.

– Zdrojewski bierze pod uwagę dołączenie do takiego lokalnego „centrolewu”. Kłopot jest taki, że traktuje Sutryka jako przedłużenie rządów Dutkiewicza, wobec którego bywał krytyczny. Myślę, że Bogdan na razie nie wykona żadnego gwałtowanego ruchu, będzie obserwował i czekał na rozwój sytuacji – mówi działacz PO.