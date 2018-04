Wietnamskie firmy zajmujące się wysyłaniem pracowników za granicę, odwiedziły Dolny Śląsk. Mimo że w azjatyckim kraju stopa bezrobocia wynosi niewiele ponad 2 proc., to obecnie około 100 tys. Wietnamczyków rocznie wyjeżdża ze swojego kraju w poszukiwaniu lepszych zarobków.

Emigrują głównie do Japonii i Tajwanu, ale tylko w ubiegłym roku około 7 tys. pracowników znalazło pracę w Czechach.

Firmy z Wietnamu szukają teraz rynku dla swoich usług na Dolnym Śląsku. Spotkają się z pracodawcami m.in. w strefach ekonomicznych, gdzie funkcjonują duże przedsiębiorstwa najdotkliwiej odczuwające niedobór pracowników.

– Wietnamczycy są w stanie sprowadzić na Dolny Śląsk każdą liczbę pracowników o różnych umiejętnościach i kwalifikacjach – mówi Marcin Szuchta, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Europy Środkowej, która pośredniczy w rozmowach z Wietnamskimi firmami HR. – Mogą to być zarówno wykwalifikowani robotnicy, jak i kadra menedżerska.

I dodaje: – Odbyliśmy kilka spotkań z potencjalnymi pracodawcami, instytucjami pracowniczymi i wszyscy są bardzo zainteresowani współpracą z Wietnamem, bo to mogłoby rozwiązać problem braków kadrowych w firmach.

Pracownicy z Ukrainy nie wystarczą

W województwie dolnośląskim bezrobocie jest rekordowo niskie (wynosi 6 proc,; we Wrocławiu 2,2 proc.), co sprawia, że wiele przedsiębiorstw w regionie narzeka na brak rąk do pracy. Tylko w tym roku na walkę z bezrobociem Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekaże blisko 600 mln zł. Pieniądze pójdą m.in. na szkolenia podnoszące kwalifikację i aktywizujące pracowników. Jednak potrzeby rynku pracy rosną bardzo szybko. Szacuje się, że w najbliższych latach Polska będzie potrzebowała kolejnego miliona nowych pracowników zza granicy.

Częściowo sytuację ratuje imigracja zarobkowa z Ukrainy. Już w tym roku liczba Ukraińców w Polsce przekroczy 2 mln. Według ostrożnych szacunków, w samym Wrocławiu jest około 60 tys. Ukraińców, jednak bywa, że i to nie wystarcza.. Jak wynika z raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej” plan rekrutacji osób zza wschodniej granicy ma nawet co piąta firma w Polsce, a wśród dużych przedsiębiorstw ten odsetek wynosi aż 42 proc.

Zdaniem Huberta Papaja, prezesa Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej warto podjąć starania o ściągnięcie Wietnamczyków do naszego regionu.

W 2017 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydał 17 335 zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy, a tylko w pierwszym kwartale 2018 r. ponad 5 tys. Wciąż jednak brakuje wykwalifikowanych robotników, ale i inżynierów czy techników.

– Choć obecnie Ukraińcy, ze względu na bliskość kulturową i językową, stanowią najlepsze wsparcie dla naszego rynku pracy, pracodawcy będą szukali nowych pracowników z kolejnych krajów. Samodzielnie niestety wciąż mamy za małe zasoby – zaznacza prezes DAWG.

W Wietnamie co roku w wiek produkcyjny wchodzi około 450 tys. osób. Połowa z ponad 92 mln mieszkańców ma średnio 29 lat. Najniższe wynagrodzenie nie przekracza 650 zł, zaś większość ludzi pracuje w sektorze rolnictwa. Dlatego zarobki w Polsce są na atrakcyjnym poziomie dla Wietnamczyków, których żyje obecnie w naszym kraju około 30 tys. Zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców stanowią oni trzecią pod względem liczebności grupę migrującą do Polski – po Ukraińcach i Niemcach.