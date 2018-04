To anonimowa grupa występująca pod nazwą Aktywna Legnica, która zainicjowała ruch Żółta Alternatywa”. Na zdjęciach ze „wznoszenia” pomnika „Kaczki Myjki” widać kilka osób ubranych w medyczne kombinezony z maskami na twarzach. Na tekturowym cokole umieścili oni dużą, żółtą dmuchaną kaczkę i tabliczkę z napisem „Pomnik Czystości Narodu”. Akcję przeprowadzili w nocy w ubiegły czwartek, na placu Słowiańskim w Legnicy, w miejscu, z którego kilka dni wcześniej w ramach dekomunizacji usunięto Pomnik Wdzięczności symbolizujący polsko-radzieckie braterstwo broni.

Kaczka Myjka odnaleziona w Warszawie

„Konstrukcja gumowo-kartonowa”

Pomnik „Kaczki Myjki” stał ledwie 40 minut, bo od razu został namierzony przez operatora monitoringu Straży Miejskiej. Strażnicy sami nie interweniowali (nad ranem nie byli jeszcze na patrolach), ale o „nieznanym obiekcie” niezwłocznie poinformowali policję. Funkcjonariusze drogówki, którzy przyjechali na miejsce, najpierw kaczkę „zaaresztowali”, później próbowali upchnąć ją w radiowozie, bezskutecznie zresztą, bo dmuchana zabawka była zbyt duża. Do pomocy wezwali więc posiłki, które przetransportowały kaczkę do miejscowej palmiarni. Co ciekawe, w wypowiedziach dla mediów, przedstawiciele policji, opisując zdarzenie mówiła o „konstrukcji gumowo-kartonowej”.

Policja szuka sprawców

W sprawie pomnika Czystości Narodu w Legnicy trwa śledztwo, ale policji wciąż nie udało się odnaleźć autorów happeningu.

Iwona Król-Szymajda, rzecznik legnickiej policji: – Czynności w tej sprawie trwają.

Funkcjonariusze muszą przesłuchać świadków i przejrzeć monitoring, planują postawić aktywistom Aktywnej Legnicy zarzut z paragrafu 63 a z Kodeksu wykroczeń, który mówi, że „kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Policja złożyła już wizytę urzędnikom Zarządu Dróg Miejskich, a dyrektor Łukasz Puchalski musiał potwierdzić, że zarządza placem i że nie było jego zgodny na ustawienie tam pomnika Czystości Narodu.

- Ale szkody żadnej nam nie wyrządził – zaznacza dyrektor.

Solidarni z legnicką kaczką

Aktywna Legnica po aresztowaniu pomnika rozwiesiła w całej Legnicy plakaty z hasłem „uwolnić kaczkę”. Natomiast wczoraj w Gdańsku przeprowadzono akcję, podczas której domagano się uwolnienia legnickiej kaczki. Włączył się w nią muzyk, artysta, satyryk Krzysztof Skiba, niegdyś związany z Pomarańczową Alternatywą.

– To nie jest happening, tylko poważna akcja polityczna i artystyczna – przekonywał lider Big Cyca. – Solidaryzujemy się z aresztowaną w Legnicy Kaczką Myjką, którą policja zatrzymała bez podania przyczyny. Przypominam, że w czasach PRL-u milicja goniła krasnoludki. A władza, która goni krasnoludki, musi upaść. Tamta upadła. Władza, która zamyka gumowe kaczki, też nie wygląda zbyt poważnie. Myślę, że historia może się powtórzyć. Nasze hasło to: śmiech wrogom Ojczyzny.

Aktywna Legnica już ma pomysł, co można zrobić z „konstrukcją gumowo-kartonową”. Aktywiści chcą wystawić ją na aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zwycięzca licytacji będzie musiał odebrać kaczkę z komisariatu policji.