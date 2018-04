Gdyby nie kolej, nigdy nie powstałby pl. Orląt Lwowskich. To ona zdecydowała też o jego wyjątkowości. Przy tym jednym placu powstały w sumie aż trzy dworce, trzech różnych towarzystw kolejowych. Pod tym względem to zupełnie unikatowe miejsce w Polsce. W sercu miasta znajdowały się jeden obok drugiego dworce Świebodzki, Marchijski i Miejski Kolei Prawego Brzegu Odry.

Pierwszy pociąg ze Świebodzkiego odjechał 28 października 1843 r. To było wielkie wydarzenie dla mieszkańców, bo przed tą datą we Wrocławiu istniała tylko jedna linia kolejowa. Prowadziła z Dworca Górnośląskiego przy ul. Małachowskiego do Oławy. Ta 27-kilometrowa trasa to najstarsza linia kolejowa nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Połączenie do Świebodzic było ponad dwukrotnie dłuższe. Podróż trwała dwie godziny, czyli dwa razy tyle co obecnie, ale też pociągi nie były tak szybkie. Kursowały maksymalnie z prędkością 40 km na godz. i to na dodatek tylko w dzień. Po zmroku jeździły jeszcze wolniej. Podróż nie była za wygodna, bo siedziało się na drewnianych ławach, a w nocy w kompletnych ciemnościach, bo nie było żadnego oświetlenia. Pojawiło się dopiero po dwóch latach od otwarcia linii. W wagonach umieszczano lampy olejowe lub świece. Za ogrzewanie służyły zaś zbiorniki z gorącą wodą. Toalety zainstalowano dopiero w 1860 r. Świebodzki nie był stacją przelotową, lokomotywy zawracały więc na obrotnicy przed dworcem, tuż obok dzisiejszej fontanny.