Zostały ostatnie wolne miejsca na wydarzenie Startup Wrocław: meetup #7 E-zdrowie. Wystąpią na nim przedstawiciele pięciu firm: Grupy LUX MED, S3 Connected Health oraz start-upów: Infermedica, Nestmedic i Intelliseq.

Przedstawiciele tego ostatniego przyjadą na spotkanie z Krakowa. Na zakończenie o inwestowaniu w spółki medyczne opowie Rafał Sobczak z wrocławskiego funduszu Venture Inc.

– Zdecydowaliśmy się na tematykę zdrowotną z dwóch powodów. Po pierwsze, dotyczy ona właściwie każdego z nas, bo jako pacjenci chcemy leczyć się jak najefektywniej i jak najszybciej z użyciem najnowszych technologii. Po drugie, mamy we Wrocławiu przykłady dojrzałych firm oraz start-upów, które świetnie radzą sobie na rynku e-zdrowia, a ich rozwiązania są doceniane na świecie – podkreśla Ewa Kaucz, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, organizatora wydarzenia.

Przykładem może być spółka Infermedica, która wprowadziła na rynek nowatorską platformę do wstępnej diagnozy lekarskiej. Start-up ma za sobą wdrożenia pilotażowe w firmach z branży ubezpieczeń medycznych, takich jak Allianz Partners, Dovera czy PZU.

Z ich narzędzia skorzystało już ponad trzy miliony osób.

Nestmedic to natomiast twórcy sytemu Pregnabit, służącego badaniom KTG. Kobiety w ciąży z jego pomocą mogą same zbadać, czy nic nie zagraża dziecku.

Wynalazek jest już stosowany w ponad 50 placówkach na terenie Polski oraz kilku zagranicznych. Do listopada zapoznają się z nim uczestnicy największych międzynarodowych targów medycznych na pięciu kontynentach.

Według ostatniego raportu „eHealth Market by Product, Services and End User – Global Forecast to 2023” przygotowanego przez ResearchAndMarkets.com wartość globalnego rynku e-zdrowia szacowana jest na 47,6 mld dolarów. W 2023 roku ma ona wynieść już 132 mld dolarów.

Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 16 kwietnia w hotelu Sofitel przy ul. Świętego Mikołaja. Start o godz. 17.30. Chętni muszą obowiązkowo zarejestrować się TUTAJ.

Wstęp na spotkanie jest darmowy, będzie ono prowadzone w języku polskim.