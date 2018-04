Studio deweloperskie dostarcza rozwiązania w obszarze advergamingu (gier reklamowych na zlecenie), a także produkuje gry mobilne. Firma zwiększyła ostatnio zatrudnienie i umacnia swoją pozycję na rynku. Jej produkty zdobyły wyróżnienia w prestiżowych konkursach: Golden Arrow, Mobile Trends Awards czy Kreatura.

W 2017 r. spółka odnotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 113 proc. rok do roku, a jej zysk netto liczył 231 tys. złotych.

The Dust dobre wyniki tłumaczy rosnącym zainteresowaniem rynkiem nowych technologii, w tym VR i AR, czyli wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością.

– Cieszy nas ten trend, bowiem pokrywa się z przyjętą przez nas strategią. Zakładamy dalszy, dynamiczny rozwój produkcji własnych oraz utrzymanie pozycji lidera advergamingu w Polsce – zapowiada Jakub Wolff, prezes The Dust.

Debiut spółki na NewConnect odbędzie się 16 kwietnia. Będzie to pierwszy dzień notowania 735 000 akcji serii B i 145 000 akcji serii C tej firmy. Akcje będą notowane pod nazwą skróconą „THEDUST” i oznaczeniem „THD”.

Reklama na księżycu

Firma The Dust jest częścią grupy Me & My Friends. To agencja interaktywna, która we Wrocławiu działa już ponad 12 lat. Obecnie w jej skład wchodzą jeszcze spółki: Me & My Friends, MoveApp, i Brand Voice. Produkcja gier to tylko część jej działalności. Grupa zajmuje się także działalnością reklamową i wizerunkową.

– Nieraz żartuję, że jeżeli ktoś chciałby zlecić reklamę na Księżycu, to my ją tam zrobimy – mówił w rozmowie z wrocławską „Wyborczą” Jakub Wolff, dyrektor generalny Grupy Me & My Friends.

Grupa współpracuje z polskimi markami jak Open’er Festival, Lubella i Tymbark, ale i z globalnymi, jak Adidas, Toshiba czy T-Mobile.

W 2016 r. podpisała jedną z kluczowych umów z The IFAB (International Football Association Board), czyli Międzynarodową Radą Piłkarską. To organizacja powstała w 1882 r., która zajmuje się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną i futsal (wersja halowa). – Dostaliśmy zapytanie o realizację witryny, ponieważ wcześniej komunikacja The IFAB odbywała się jedynie poprzez zakładkę na stronie FIFA – opowiadał Jakub Wolff.

Jak tłumaczył, wygrali przetarg dzięki kompleksowej ofercie. Jako agencja interaktywna mogli stworzyć nie tylko stronę internetową, ale także poprowadzić pierwsze globalne biuro prasowe oraz wprowadzić The IFAB w świat social mediów.

Giełda kusi wrocławskie firmy

The Dust to już kolejna wrocławska firma z branży nowych technologii, która postanowiła zaistnieć na giełdzie. Od 2014 r. na GPW notowana jest firma LiveChat. Na rynku NewConnect w styczniu zadebiutowała natomiast spółka Brand24 tworząca narzędzie do monitorowania internetu.

Niedawno swoje plany wejścia na „małą giełdę” ogłosiło także TestArmy Group zajmujące się testowaniem oprogramowania i cyberbezpieczeństwem.

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny producenta gier mobilnych Ten Square Games. To firma założona w 2011 r. przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, wcześniej znanych z utworzenia portalu Nasza-Klasa.pl. Ten Square Games jest już na NewConnect, a debiut na GPW planuje w maju. Oferta obejmuje 2,04 mln akcji.

Na GPW zamierza się także przenieść XTPL, producent ultracienkich drucików przewodzących prąd elektryczny, który dodatkowo planuje zaistnieć także na giełdzie we Frankfurcie.