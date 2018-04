Dolnośląska konserwatorka zabytków Barbara Nowak-Obelinda 29 marca podjęła decyzję o ujęciu czterech budynków dawnego szpitala przy ul. Traugutta w rejestrze zabytków. To oznacza, że zakazana będzie ich rozbiórka, a miejska konserwator Agata Chmielowska będzie zatwierdzać wszelkie projekty remontów.

– Wartość historyczna zabytków polega na ich znaczeniu dla historii Przedmieścia Oławskiego. Są istotnym elementem komponującym wnętrze urbanistyczne Przedmieścia Oławskiego i fragment autentycznego pejzażu miejskiego z czwartej ćwierci XIX wieku – napisała w decyzji Nowak-Obelinda.

- Wartość artystyczna budynków przejawia się w zachowaniu ich brył, kompozycji i detalu elewacji, relacji z otoczeniem – dodała konserwatorka

Nie został wpisany do rejestru cały teren szpitala, ale jak podkreśliła konserwatorka – cały teren już jest objęty ochroną konserwatorską jako część wpisanego do rejestru jako dzielnica Przedmieścia Oławskiego.

Wszelkie nowe budynki będą musiały wysokością i charakterem nawiązywać do tych obecnych. Wpisem nie objęto też budynku dyrekcji, położonego zaraz przy ul. Traugutta, jest on jednak chroniony przez wpis do ewidencji zabytków.

Aktywiści i naukowcy za

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Towarzystwo Benderowskie złożyły wniosek o ochronę w kwietniu 2016 r. Budynki do tej pory były ujęte tylko w ewidencji zabytków. Teraz mają być wpisane do rejestru zabytków, który jest lepszą formą ochrony.

Już w lutym Narodowy Instytut Dziedzictwa zarekomendował wpis szpitala do rejestru zabytków. Zgodnie z ekspertyzą sporządzoną przez Bognę Oszczanowską kluczowe części szpitala, w tym dwa budynki główne, budynek pogotowia ratunkowego, portiernia z kostnicą, a także izolatka, powinny znaleźć się w rejestrze zabytków.

Powstaje plan

W budynkach, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, można urządzić tylko usługi zdrowia, ale w 2016 r. radni przegłosowali chęć jego zmiany.

Zgodnie z projektem, stworzonym przez Biuro Rozwoju Wrocławia, w budynkach będzie można urządzić mieszkania, sklepy do 2 tys. m kw., biura, hotele i lokale gastronomiczne. Nowe budynki będzie można zbudować w miejscu dziś istniejących obiektów: na rogu ul. Traugutta i Żabiej Ścieżki (do 28 metrów), a także od strony Żabiej Ścieżki (do 13 metrów). Ogrody szpitalne mają pozostać terenami zielonymi.

Dawny szpital przy ul. Traugutta we Wrocławiu TOMASZ PIETRZYK

Projekt został przesłany do zaopiniowania przez inne organy administracyjne, m.in. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, straż pożarną i miejską komisję urbanistyczno-architektoniczną. Potem plan uzgodniony będzie m.in. z konserwatorem zabytków, a następnie zorganizowane będą konsultacje społeczne w jego sprawie.

Co po szpitalu?

Szpital im. Marciniaka od 2015 r. został przeniesiony na Stabłowice, do nowo wybudowanego budynku. W budynkach, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, można urządzić tylko usługi zdrowia, ale w ubiegłym roku radni przegłosowali chęć jego zmiany.

W listopadzie 2017 r. budynki kupiła firma AmRest. – Za tymi budynkami stoi historia. Zdajemy sobie więc sprawę, jak ważne jest dla Wrocławia, co tam powstanie. Na razie jednak nie możemy tego ujawnić – mówił wtedy Adrian Wnęk z biura prasowego spółki. – Na chwilę obecną nie mam nowych informacji w tym temacie. Jeśli pojawi się decyzja, wydamy wówczas stosowny komunikat – dodaje teraz Wnęk.

Inwestowanie w dawne szpitale ma już swoją tradycję. Deweloperzy zainteresowali się do tej pory m.in. dawnym szpitalem Babińskiego (w jego budynkach powstaje osiedle mieszkaniowe „Bulwar Staromiejski”), oddziałem położniczym przy ul. Dyrekcyjnej (przekształconym w centrum opieki dla seniorów Angel Care) czy lecznicą przy ul. Poniatowskiego (powstaje tam osiedle mieszkaniowe Vena).

Historyczny szpital

Zespół dawnego ewangelickiego szpitala powstawał od 1852 r., gdy urządzono go w budynku zajazdu „Pod cesarzem austriackim”. Potem szereg budynków wybudowano specjalnie dla szpitala, m.in.:

* dwupiętrowy gmach pogotowia ratunkowego z poddaszem w stylu wczesnego neogotyku niemieckiego z elementami angielskimi, zwany Marienhausem, zaprojektowany został przez Friedricha Illnera i Hermanna Wolframma i wybudowany w 1878 r.

* zaprojektowany przez Hermanna Wolframma szpital główny, powstał w latach 1882-84, a jego wystrój nawiązuje do stylów historycznych, z elementami stylu arkadowego.

* największy i najbardziej majestatyczny szpitalny gmach; masywna czterokondygnacyjna budowla z lat 1913-16 nakryta jest wielospadowym dachem i ma nowoczesną jak na swój czas formę; jej projekt wykonali: Theodor Grunert i spółka Simon&Halfpaap.