Pierwszy mecz rozpoczynający tegoroczny sezon żużlowy był wydarzeniem szczególnym. Los chciał, że nowe rozgrywki najlepszej ligi żużlowej świata rozpoczęły się od meczu, który był powtórką finału z minionego sezonu. Na wrocławskim Stadionie Olimpijskim wicemistrz Polski – Sparta Wrocław – zmierzył się z mistrzem – Unią Leszno.

I co ciekawe, we wrześniu minionego roku mecz na Olimpijskim zakończył się remisem 45:45, co zapewniło mistrzostwo Polski Unii, która pierwszy pojedynek w Lesznie wygrała 49:41. Teraz, na rozpoczęcie sezonu 2018, w starciu Sparty z Unią znów był remis 45:45. Zarówno w minionym sezonie, jak i w tym meczu o końcowym rozstrzygnięciu decydował ostatni bieg zawodów, co dodatkowo wpłynęło na niewiarygodne emocje podczas tego pojedynku.

TOMASZ PIETRZYK

We Wrocławiu pozostał mały niedosyt po remisie, ale obiektywnie oceniając, wynik był sprawiedliwym rozstrzygnięciem. Poza tym Unia pojechała we Wrocławiu bez swojego kluczowego żużlowca Piotra Pawlickiego, który jest kontuzjowany. Z Pawlickim Unia byłaby jeszcze mocniejsza i być może wówczas Sparta miałaby problemy z wywalczeniem remisu.

Po meczu można stwierdzić, że właściciele Sparty powinni być zadowoleni. Głównie z tego, że po kolejnej przebudowie tor na Stadionie Olimpijskim sprzyja walce i widowiskowemu ściganiu. Szczególnie było to widoczne podczas drugiej części zawodów, kiedy doszło do kilku pasjonujących pojedynków, walki i mijanek na torze. A wcześniej było z tym we Wrocławiu źle. Tor na Olimpijskim uważany był za najnudniejszy w Ekstralidze. Liczył się na nim przede wszystkim start, a później żużlowcy gęsiego jechali do mety. Z czasem mogło to zniechęcić widzów do przychodzenia na mecze. A niższa frekwencja powoduje mniejsze wpływy do klubowej kasy.

Warto podkreślić, że mecz Sparty z Unią oglądał komplet, czyli ponad 12 tysięcy widzów. Świetna była też oglądalność tego spotkania przed telewizorami.

Mecz we Wrocławiu obejrzało 260 tys. telewidzów. To rekord w historii Ekstraligi. Dodajmy, że pojedynek transmitowany był przez kodowaną stację nSport+.

Co ciekawe, poprzednie rekordowe oglądalności to także mecze z udziałem Betard Sparty Wrocław i Unii Leszno. Dotychczasowy najlepszy wynik został ustanowiony podczas pierwszego meczu finałowego w 2015 roku. Wtedy pojedynek Betard Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno obejrzało przed telewizorami 259 tys. widzów.

Najlepsze wyniki oglądalności w TV żużlowej Ekstraligi:

2018 r. Sparta Wrocław – Unia Leszno: 260 tys.,

2015 r. Sparta Wrocław – Unia Leszno: 259 tys.,

2017 r. Sparta Wrocław –Unia Leszno: 245 tys.