Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 kwietnia 2014 roku w niewielkich Witostowicach koło Henrykowa (pow. ząbkowicki). 56-letni Zbigniew Kozłowski wrócił po pracy do domu i swoim zwyczajem wszczął domową awanturę. Konkubina, z którą żył – Urszula B. - poprosiła o pomoc sąsiada. Z niezrozumiałych do tej pory powodów zabił on mężczyznę łopatą, a jego ciało zakopał 300 metrów od domu. Rodzinie kazał mówić, że mężczyzna wyjechał.

I być może o losie Zenona Kozłowskiego nikt by się nie dowiedział, gdyby nie jego siostra Grażyna Kiełbasa. Od początku nie wierzyła w wersję podawaną jej przez konkubinę brata. W grudniu 2014 roku złożyła doniesienie na prokuraturę. Jednak nawet ona nie podejrzewała zabójstwa. Sądziła, że brat został pobity i zmarł.

Niestety, Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich śledztwo w sprawie umorzyła. Dopiero wskutek zażalenia Grażyny Kiełbasy, do którego przychyliła się Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, sprawę przekazano do niej. Wyjaśnianiem zagadki zniknięcia Kozłowskiego zajęli się wrocławscy śledczy. Najpierw znaleźli ciało, dopiero później sprawcę. W sumie do aresztu trafiło pięć osób.

W kwietniu do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko nim. O zabójstwo oskarżony jest sąsiad Urszuli B. – Marcin K.

Kulisy zbrodni

– Marcin K. na prośbę kobiety przyszedł do jej domu. Tam zaczął bić awanturującego się Zenona K., po czym wyszedł z nim na zewnątrz – zdradza kulisy zbrodni Tomasz Orepuk, rzecznik świdnickiej Prokuratury Okręgowej, która nadzorowała śledztwo wrocławskich policjantów. – K. wyprowadził mężczyznę na łąkę, gdzie zadawał mu uderzenia łopatą w głowę, w wyniku których pokrzywdzony zmarł. Następnie razem ze swoim znajomym Grzegorzem K. ukrył zwłoki, zakopując je w kompleksie leśnym.

Gdy wrócił, nakazał wszystkim milczenie.

O brata upomniała się jednak siostra. – Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez siostrę pokrzywdzonego konkubina Zenona K. i jej córka twierdziły początkowo, że wyprowadził się on z domu, zabierając wszystkie swoje rzeczy – mówi prokurator Orepuk.

Jak udowodniono w trakcie śledztwa, kobiety wyremontowały po zdarzeniu mieszkanie i wyrzuciły z niego część rzeczy. Prokurator oskarżył je o zacieranie śladów przestępstwa i składanie fałszywych zeznań. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Dlaczego zabił?

Przełom w śledztwie miał miejsce 6 października, gdy znaleziono zwłoki Zenona K. Wskazała je jedna z wcześniej zatrzymanych osób. Tomasz M. znał szczegóły zbrodni, mimo to nie zawiadomił o niej organów ścigania. On także zasiądzie na ławie oskarżonych. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Z kolei o pomoc w ukryciu zwłok oskarżono Grzegorza L., którego sąd może skazać nawet na 5 lat więzienia. Wkrótce po zabójstwie mężczyźni wyjechali za granicę. Prawdopodobnie liczyli, że zbrodnia nigdy nie wyjdzie na jaw. Co ciekawe, poza zabójcą – Marcinem K. wszyscy przyznali się do winy. Złożyli też wyjaśnienia, które pozwoliły prokuratorowi skierować sprawę do sądu. Mężczyźnie grozi od 12 lat więzienia po dożywocie. Ma 31 lat.

Najsmutniejsze w całej sprawie jest to, że wcześniej wielokrotnie pomagał rodzinie uspokajać Zenona K. Mężczyzna pił bowiem alkohol i awanturował się. Rodzina nie miała z nim łatwego życia. Być może przed sądem uda się ustalić, co doprowadziło do morderstwa.

– Dla nas od samej kary ważniejsze jest już to, że będziemy mogli go w końcu pochować – mówiła nam w ubiegłym roku Grażyna Kiełbasa.