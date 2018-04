Do tej pory, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, nie można było pić alkoholu na ulicach, placach i w parkach. Samorząd mógł ten zakaz tylko rozszerzyć. Jednak w styczniu przepisy się zmieniły. Teraz rady miast są uprawnione, by wyłączyć część terenów spod obowiązywania przepisów.

Takim miejscem może być Wyspa Słodowa, do tej pory objęta zakazem jako park. Petycję w tej sprawie złożyli w Ratuszu aktywiści ze stowarzyszeń Nowy Wrocław i Młodzi Nowocześni. Mieszkańcy od dawna spędzają tam czas przy „piwie pod chmurką”. Prawdziwe oblężenie wyspa przeżywa latem i w weekendy. Ale picie alkoholu grozi mandatem.

– We Wrocławiu powinno powstać miejsce, gdzie każdy będzie mógł na świeżym powietrzu napić się piwa lub wina bez ponoszenia za to konsekwencji prawnych – mówił portalowi Onet.pl Mateusz Jędrachowicz z Nowego Wrocławia.

15 marca radni miejscy zgodzili się, by przygotowana została uchwała, która wprowadzi na Słodowej odstępstwo od zakazu.

O ewentualnym zniesieniu zakazu spożywania alkoholu na wyspie dyskutowała też ostatnio Rada Osiedla Nadodrze. Jej opinia zostanie przesłana do urzędników miejskich. – Część z nas była za, a część przeciw. Doszliśmy jednak do wniosku, że warto byłoby wprowadzić takie przepisy na próbę. Ale koniecznie w pakiecie z częstszymi kontrolami służb. Zajmowałyby się poważniejszymi przypadkami łamania prawa, w tym osobami, które są agresywne. Na wyspie potrzeba też więcej toalet, kubłów na śmieci i kamer – tłumaczy osiedlowy radny Aleksander Obłąk.

W 2013 r. władze Wrocławia, mimo protestów m.in. miejskich aktywistów, zdecydowały się zaprowadzić na wyspie nowe porządki. Nocami jest zamykana, została objęta monitoringiem i ogrodzona. Magistrat tłumaczył, że mieszkańcy Słodowej skarżą się na hałas i nieporządek.

– Do 2016 r. przerwa techniczna na Wyspie Słodowej, zapewniająca biologiczny odpoczynek zieleni, obowiązywała przez cały tydzień między godz. 24 a 6 rano. Później, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zmieniliśmy godziny funkcjonowania. Obecnie w piątki, soboty oraz święta Słodowa jest otwarta do godz. 3 – informuje Małgorzata Szafran z magistratu.

Przeciwnicy legalizacji alkoholu na wyspie argumentują jednak, że osoby, które spędzają tam czas, pozostawiają po sobie śmieci, a niektórzy przesadzają z ilością spożywanego alkoholu, przez co dochodzi do awantur. Na filmie opublikowanym ostatnio w sieci widać, jak imprezowicze jeżdżą fiatem 126p po Słodowej, a niektórzy wskakują na maskę czy dach. Na innym filmie aktywiści z grupy Nowe Nadodrze pokazali z kolei, ile śmieci, w tym pustych butelek, leży wczesnym rankiem na trawnikach.

– Wystarczyłoby ustawić kontenery. Małe śmietniki w ciepłe dni zapełniają się już po południu – uważają studentki Kinga Bużdygan i Weronika Boba, które spotkaliśmy na Słodowej. – Poza rzadkimi sytuacjami jest bezpiecznie. Osoby agresywne albo szukające zaczepki można równie dobrze spotkać w weekend w Rynku.

– Walorem tego miejsca jest zieleń i to, że to centrum miasta. Regularnie przychodzimy tu po zajęciach, gramy w planszówki albo rzucamy frisbee. Gdy wjeżdża policyjny radiowóz, ludzie chowają piwa do plecaków – opowiadają studentki Kasia Kozłowska i Martyna Zakrzewska. – Nawet w przewodnikach turystycznych wyspa jest opisywana jako miejsce integracji studentów, a nasi znajomi, przyjeżdżając z innych części Polski, zawsze chcą tutaj zajrzeć. Dzięki zalegalizowaniu alkoholu Słodowa byłaby jeszcze większą atrakcją. Przecież nie chodzi o to, żeby móc wypić trzy litry wódki, tylko żeby wypicie Radlera nie kończyło się tutaj 100-złotowym mandatem.