Tylko w tym roku na walkę z bezrobociem Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DUWP) przekaże blisko 600 mln zł. Wskaźnik bezrobocia w lutym wyniósł 6 proc. To o prawie punkt procentowy mniej niż średnia krajowa (6,8 proc.) i o blisko 1,5 proc. mniej niż w lutym ubiegłego roku. Przypomnijmy, że jeszcze 15 lat temu było to prawie 25 proc.

– Wciąż malejące bezrobocie w województwie dolnośląskim to odzwierciedlenie korzystnej sytuacji w gospodarce naszego województwa – tłumaczy marszałek Cezary Przybylski. – Trzeba jednak pamiętać, że za tymi procentami kryją się konkretni Dolnoślązacy, którzy oczekują naszego wsparcia. Dlatego nadal przeznaczamy ogromne pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych, właśnie po to, by ich liczba była jeszcze mniejsza.

Mimo że najniższa stopa bezrobocia na koniec lutego wyniosła 2,2 proc. we Wrocławiu i powiecie wrocławskim, to wciąż są regiony na Dolnym Śląsku, gdzie z brakiem pracy zmaga się wielu mieszkańców. Dla przykładu w powiecie górowskim – 16,9 proc., złotoryjskim – 16,2 proc., wałbrzyskim ziemskim – 15,2 proc. oraz jaworskim – 14,4 proc.