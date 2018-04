Wagon o numerze 2069 wyprodukowany został w 1972 r. w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych (Konstal Chorzów).

Do Wrocławia przybył i trafił na zajezdnię nr IV „Borek” przy ul. Powstańców Śląskich. Tam stacjonował do końca służby w 2009 r.

Tramwaj jak z lat 70.

Renowacja ostatniego zachowanego tramwaju typu 102Na trwała cztery lata.

– Zdecydowaliśmy poddać pojazd remontowi generalnemu. To znaczy, że został on rozebrany dosłownie do najmniejszej śrubki, oczyszczony, a po uzupełnieniu braków i konserwacji złożony na nowo. Remontu doczekały się wózki wraz z silnikami, instalacje elektryczne, pulpit motorniczego z nastawnikiem jazdy. Stalowy szkielet poddano regeneracji, podobnie jak burty i dach – tłumaczy Krzysztof Kołodziejczyk, prezes Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego (KSTM), który jest właścicielem wagonu.

– Chodziło nam także o to, aby przywrócić tramwajowi wygląd najbardziej zbliżony do pierwotnego – dodaje Kołodziejczyk.