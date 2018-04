W listopadzie 2017 r. wrocławski "bomber" został skazany przez Sąd Okręgowy na 20 lat pozbawienia wolności. Skład sędziowski zdecydował też, że ma on zapłacić połowę kosztów sądowych.

Apelację od tego wyroku złożyły wszystkie strony. Prokuratura uważała, że kara jest rażąco niewspółmierna do czynów Pawła R. Prowadzący sprawę prokurator Tomasz Krzesiewicz zaapelował więc o zwiększenie zasądzonej kary łącznej z 20 na 25 lat więzienia. Wniósł też o to, by mężczyzna pokrył koszty sądowe w całości i zapłacił nawiązkę w wysokości 20 tys. zł dla każdego z poszkodowanych, którzy w dniu wybuchu podróżowali autobusem linii 145.

Sprawa "bombera". Chcieli, by wziąć pod uwagę depresję

Obrońcy domagali się złagodzenia kary, a w swoim wystąpieniu przekonywali, że wydając wyrok, należy wziąć pod uwagę stan psychiczny, w którym znajdował się Paweł R. w maju 2016 r. Biegli uznali bowiem, że Paweł R. miał depresję, a w dniu podłożenia bomby ograniczoną poczytalność. Obrońcy podkreślali też, że podczas śledztwa i procesu w pierwszej instancji popełniono wiele błędów, a oskarżenie oparto jedynie na zeznaniach dwóch funkcjonariuszy policji, z czego zeznania jednego z nich są według obrony niewiarygodne. Adwokaci Paweł i Łukasz Wójcik podważali też obiektywność opinii wydanej przez biegłych.