Ujazdowski, któremu lokalna Platforma udzieliła w ostatni piątek rekomendacji w walce o wrocławski Ratusz, na dobre rozpoczął kampanię. Promuje się w mediach ogólnopolskich (w ciągu ostatniego tygodnia gościł na łamach „Rzeczpospolitej”, „Newsweeka”, Polskiego Radia i TVN24), na miejscu, co kilka dni ujawniając zarysy swojego programu, z którym chce iść do wyborów. Na razie jednak odnosi się głównie do polityki obecnego prezydenta Rafała Dutkiewicza. Wytykał mu już brak realizacji przez gminę postulatu PO dofinansowywania zabiegów in vitro, braki w realizacji połączeń tramwajowych, zarzucał zbytni centralizm w zarządzaniu magistratem.

We wtorek zaprezentował swój „Pakiet przejrzystości dla Wrocławia”, również w kontrze do tego, jak miasto funkcjonuje pod rządami Dutkiewicza.

– To moja odpowiedź na powszechne oczekiwanie mieszkańców, by miasto było wzorem demokracji lokalnej, a co za tym idzie otwartości i transparentności – mówił.