Pretekstem do przedstawienia sytuacji na wrocławskim rynku mieszkaniowym był Dzień Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Wrocławski DOSPON zorganizował spotkanie, podczas którego Maciej Misztalski z wrocławskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego opowiedział o zmianach na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście, a Marek Wasielewski z zarządu DOSPON i prezes Jot-Be Nieruchomości opisał sytuację na rynku condohoteli.

Wielki plac budowy

Z raportu NBP „Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w IV kwartale 2017 r.” wynika, że w ostatnim kwartale 2017 r. spadła aktywność deweloperów. Ale i tak „w skali całego roku 2017 wydano pozwolenia na budowę rekordowej liczby ponad 13,8 tys. mieszkań, tj. o 42 proc. więcej niż w 2016 r. W 2017 r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniosła blisko 10,3 tys., co oznacza wzrost w porównaniu z 2016 r. o 12 proc.”.

– Dzięki temu, że mieszkań buduje się tak dużo, ceny na razie nie rosną zbyt mocno – mówił podczas spotkania Maciej Misztalski.

Wrocław jest tańszy od Krakowa i Gdańska, ale to wynika z turystycznej specyfiki tamtych miast. – Z myślą o wynajmie powstaje tam dużo mieszkań o podwyższonym standardzie, a więc droższych – tłumaczy Misztalski.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku mocno za to wzrosły ceny lokali na rynku wtórnym. Decydują o tym czynniki ekonomiczne: rekordowo niskie bezrobocie (2,1 proc. na koniec roku we Wrocławiu) i wzrost płac. Jak wynika z raportu NBP, w ciągu ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło ponad 4,9 tys. zł i wzrosło w skali roku o 7,4 proc.

– Dzięki temu od 2013 r. poprawiała się stale relacja cen mieszkań do wysokości wynagrodzenia, a więc mieszkania były coraz bardziej dostępne – wyjaśnia Misztalski. – I tylko pod koniec roku ten współczynnik pogorszył się dla rynku wtórnego, właśnie z powodu tego wzrostu cen mieszkań.

W ubiegłym roku wzrosła też wartość umów kredytowych – do prawie 2,5 mld zł. To stała tendencja od 2014 r., choć wartość kredytów i tak jest niższa niż w rekordowych latach 2007-08.

Z raportu wynika, że rynek pierwotny we Wrocławiu jest „zdominowany przez firmy deweloperskie. Ich udział w 2017 r. osiągnął poziom ok. 90 proc. w przypadku mieszkań oddanych do użytku oraz ok. 93 proc. w przypadku pozwoleń”.

Kupują zanim wybudują

Na rynku pierwotnym oraz częściej mieszkania sprzedawane są jeszcze przed oddaniem budynków do użytku.

– Na rynku wtórnym rośnie udział mieszkań wybudowanych po 2000 r. – ocenia Misztalski. – Część popytu, z braku wolnych mieszkań u deweloperów, przesunęła się bowiem na rynek wtórny.

U deweloperów najdroższe są lokale w rejonie geodezyjnym pl. Grunwaldzki, który obejmuje także Nadodrze i bardzo ostatnio popularną Kępę Mieszczańską. Wśród tych z drugiej ręki najwięcej trzeba zapłacić na Starym Mieście.

Nowe mieszkanie

Dużo trudniej jest oszacować sytuację na rynku najmu mieszkań, ponieważ wiele transakcji odbywa się bez pośredników. Ceny sięgają na nim 30-40 zł za m kw. miesięcznie.

Zakup mieszkania w celach inwestycyjnych (wynajem) nadal jest bardzo opłacalny. Według szacunków NBP przy zakupie od dewelopera rentowność wynosi 7,5 proc., a na rynku wtórnym – 8 proc.

Prawie jak mieszkanie

Wśród osób inwestujących w nieruchomości coraz popularniejsze są condohotele, czyli budynki hotelowe, w których kupuje się w pełni wyposażone pokoje (czasem o dużej powierzchni). Są jeszcze aparthotele, ale w nich powstają mieszkania z kuchnią.

Jedne i drugie powstają już nie tylko w miejscowościach turystycznych, ale również w dużych miastach, również we Wrocławiu. Ceny są bardzo zróżnicowane (zazwyczaj 1 m kw. kosztuje kilkanaście tysięcy złotych) oraz podawane na różne sposoby: netto, brutto, z wyposażeniem lub bez, czasem bez udziału w drodze czy innych częściach wspólnych. Na co – jak podkreślał Wasielewski – trzeba zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu pieniędzy.

Kupione w condohotelach pokoje są potem zwykle zarządzane przez deweloperów lub inne wyspecjalizowane firmy. Wasielewski przestrzega jednak przed pochopnym inwestowaniem w takie nieruchomości.

– Niektórzy mówią, że to ciekawa alternatywa dla zwykłego klienta biura nieruchomości. Jednak moim zdaniem to produkty dla świadomych inwestorów, którzy inwestują nadwyżki finansowe i są w stanie przeżyć, jeśli pojawiłyby się problemy z zarządcą – tłumaczy.

Proponuje: – Lepiej, żeby zwykli inwestorzy kupili pod wynajem zwykłą kawalerkę lub dwupokojowe mieszkanie.

W condohotelach inwestorzy mogą liczyć zwykle na roczny zysk od 6 do 7 proc., choć czasem obiecywany jest wyższy, nawet 9 proc. (ale są i inne formy dzielenia się zyskiem). Jest też różnie wypłacany, np. co miesiąc, kwartalnie lub rzadziej. Im wyższy, tym większe jest ryzyko dla firmy zarządzającej, która musi znaleźć tylu najemców (turystów), by zarobić na zysk swój i właścicieli mieszkań.

– Gdy nieruchomość jest dobrze położona, a zarządca sprawnie działa, to nie ma problemu z wypłatą zysku – mówił Wasielewski. Podkreślał, że takie nieruchomości, żeby przyciągać klientów przez cały rok, muszą się czymś wyróżniać, np. basenem, spa.

Najwięcej tego typu nieruchomości powstało i jest budowanych nad morzem oraz w górach, a także – zwłaszcza ostatnio – w dużych miastach. Na Pomorzu jest ich 157, na Pomorzu zachodnim – 88, w Małopolsce – 49, a na Dolnym Śląsku – 29.

– Coraz więcej pojawia się gości z zagranicy. Częściej do takich miejsc jeżdżą także Polacy, ponieważ rosną pensje i coraz więcej osób na to stać – wyjaśniał Wasielewski.