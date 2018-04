W 1867 roku pod adresem Grabiszyńska 163 (Gräbschener Strasse) zaczęła działać fabryka maszyn rolniczych Kemna Werke - od nazwiska jej właściciela Juliusa. Rolnik i inżynier mechanik z Westfalii zdecydował rozwinąć działalność i niespełna 20 lat później uruchomił pierwszą maszynę do budowy dróg. Był to walec parowy do utwardzania nawierzchni. Kiedy w 1898 roku Julius Kemna zmarł, zapisał każdemu ze swoich 105 pracowników trzydzieści marek za każdy rok stażu w firmie. Ponad sto lat temu dawało to ogromną sumę. Niektórzy kupili za nią mieszkanie.

Dzięki maszynom z Kemna Werke powstało wiele ulic we Wrocławiu, a także m.in. autostrada A4. Fabryka miała wtedy motto: "Bezzapachowe, ciche i gładkie!" - to o tychże drogach. Firma nie narzekała na brak pracy, bo aut przybywało, a im było ich więcej, tym więcej powstawało dróg. Zakład działał przy Grabiszyńskiej do 1945 r. Został poważnie zniszczony podczas drugiej wojny światowej. Właściciele przenieśli firmę do Pinnebergu koło Hamburga, gdzie do dziś działa.