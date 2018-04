Magdalena Kozioł: Prezydent Rafał Dutkiewicz oficjalnie zadeklarował, że poprze pana jako kandydata na prezydenta Wrocławia.

Jacek Sutryk: Ale ja jeszcze nie podjąłem decyzji o starcie. Potrzebuję czasu do namysłu do końca kwietnia, a to, co powiedział Rafał Dutkiewicz, traktuję jako szczególne wyróżnienie i dobrą ocenę mojej 12-letniej pracy dla miasta. To on zatrudnił mnie najpierw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku dyrektora, a później w roli szefa Departamentu Spraw Społecznych i mam wrażenie, że z tych zadań wywiązałem się bardzo dobrze.

Ale nad czym się tu jeszcze zastanawiać? Nazwisko Sutryk w roli potencjalnego kandydata pojawia się już od miesięcy? Obietnicą bezpłatnych przejazdów MPK dla uczniów od 1 września ruszył pan tak naprawdę z kampanią.

To nie był żaden początek kampanii wyborczej ani mojej – jak to komentują niektórzy – nadzwyczajnej aktywności. To kontynuacja rozpoczętych jakiś czas temu działań wzmacniających wrocławską rodzinę. To ocena niesprawiedliwa, bo przez lata ani ja, ani moja praca, nie były obiektami tak szczególnego zainteresowania medialnego jak dzisiaj, nad czym ubolewam.