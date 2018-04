„Twarz” Małgorzaty Szumowskiej, film nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie, to gorzka, momentami okrutna baśń osadzona w realiach polskiej prowincji. Na filmowej wsi jest wznoszony ogromny pomnik Chrystusa Króla. Jacek (Mateusz Kościukiewicz) pracuje na tej budowie. Kiedy ulega wypadkowi i wraca do wioski z nową, przeszczepioną twarzą, budzi niechęć wśród sąsiadów, rodziny, bliskich osób. Narzeczona odwraca się od niego, a matka zastanawia się, czy naprawdę jest jej synem i zamawia w kościele egzorcyzmy, które mają wygonić z Jacka obcego ducha.

Małgorzata Gorol, która w „Twarzy” zagrała Dagmarę, narzeczoną głównego bohatera, była wzruszona obecnością kolegów z Teatru Polskiego we Wrocławiu, sceny, z którą była związana przez kilka lat i gdzie zaczęła swoją karierę. - To niezwykłe spotkanie także dlatego, że mieszkałam w tym podwórku, chodziłam do DCF-u w kapciach - wyznała. - Potem przeniosłam się na Kazimierza Wielkiego i mogłam chodzić w kapciach do Nowych Horyzontów.