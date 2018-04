Wrocławski precasting do kolejnej edycji programu TVN jest pierwszym. Kolejne będą miały miejsce w Zabrzu, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie.

Precastingi mają za zadanie wyłonić spośród zgłaszających się do "Mam talent" osób te, które mają "talent, niezwykłą umiejętność lub ciekawy pomysł na siebie".

Wybrani uczestnicy wezmą udział w telewizyjnym castingu. Zaprezentują się przed jurorami - Agnieszką Chylińską, Agustinem Egurrolą i Małgorzatą Foremniak.

Oryginalny barman

Precasting we Wrocławiu rozpoczął się w niedzielę o godz. 10 w hotelu Mercure.

Spróbować swoich sił zdecydował się tam m.in. 31-letni Darek Owczarek, który zaprezentuje efektowną sztukę przyrządzania koktajli.

Zajmuje się tym od ośmiu lat, a od trzech prowadzi swoją agencję barmańską Oryginalnybar.pl. Obsługuje wydarzenia i imprezy w całej Polsce.

- A na zgłoszenie się do programu czekałem sześć lat. Barmaństwo to praca weekendowa, za każdym razem, gdy były castingi, nie było mnie we Wrocławiu -opowiada Darek. - Mam ambicje na zwycięstwo, ale samo zdobycie numerka jest dla mnie spełnieniem marzeń.