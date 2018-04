Nowy hotel The Bridge zaoferuje swoim gościom 184 pokoje, restaurację, sale konferencyjne i garaż. Architekci zaprojektowali salę balową, otwierającą się na ogród, a także taras widokowy na dachu.

– To będzie produkt dobry dla miasta i jego mieszkańców. Dla nas to most do przyszłości, łączący ludzi oraz idee. Stąd właśnie nazwa hotelu – mówiła podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję Karolina Kaim, prezes Tacit Investment, inwestora hotelu.

– Przy projektowaniu ważny był dla nas kontekst przestrzenny placu Katedralnego, którego kompozycję domknie bryła hotelu. Zadaniem obiektu jest dopisanie kolejnego rozdziału w historii Ostrowa Tumskiego, nie zaś zdominowanie okolicy – wyjaśniał Michał Goncarzewicz, jeden z architektów nowego obiektu z biura Forum Architekci.